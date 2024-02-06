南布碌崙慶農曆新年3月2日登場 由20多華社團體、機構共同舉辦

州參議員曲怡文攜手20多個華社團體和機構，將於3月2日(周六)在位於班森賀的96初中(I.S.96)舉辦南布碌崙農曆新年慶典。(記者胡聲橋 / 攝影)

州參議員 曲怡文攜手華策會布碌崙 (布魯克林)分會、松柏之家社區服務中心、紐約親子 互助會、布碌崙華聯會等20多個華社團體和機構，將於3月2日(周六)在位於班森賀的96初中(I.S.96)共同舉辦一場喜慶熱鬧的南布碌崙農曆新年慶典，慶祝龍年的到來。

在日前舉行的記者會上，曲怡文表示，隨著南布碌崙華裔人口的不斷增加，大家對文化生活的需求也越來越高，這也是他們連續第二年舉行南布碌崙農曆新年慶典的主要原因，這個活動還旨在團結社區、凝聚人心，共同開創南布碌崙華社更好的明天。

活動主要組織者之一，松柏之家行政總監陳偉儀說，新年慶典節目豐富多彩，劉美儀等歌手、105小學和布碌崙華社服務中心的舞蹈隊、松柏之家合唱團、華聯會舞獅隊等都將閃亮登場，奉獻拿手和精彩的節目。活動策畫方目前還在組織更多節目。

此次新年慶典於3月2日上午11時至下午12時30分舉行。每個參與者都可以憑手中的入場券，領取精緻的龍年吉祥物。新年慶典還有豐富的抽獎環節，獎品為24K千足金龍擺件、iPad和各種名貴電器。這次新年慶典也將在紐約華語電台1480進行直播。

慶典活動免費，但必須憑票入場。希望事先拿票者，請聯繫州參議員曲怡文辦公室(718)333-0311、華策會布碌崙分會(718)492-0409、松柏之家多元服務中心(718)682-6688、紐約親子互助會(718)301-8648或布碌崙華聯會(718)232-0055。

協辦這次活動的包括布碌崙商會、美國繁榮華埠總會、台山聯誼會、美國廣東僑胞聯合總會、布碌崙華社服務中心、紐約同心會、布碌崙海灣公園路華商會、布碌崙排協、紐約華體會、布碌崙亞裔民安隊、布碌崙南區居民互助會、美國沖蔞同鄉總會、福建老人互助會、布碌崙端芬同鄉會和樂曦會等。