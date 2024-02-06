首屆布碌崙元宵花車遊行 籌備就緒

首屆布碌崙元宵節花車遊行萬事俱備。(記者胡聲橋／攝影)

將於本月24日(正月十五)在8大道 登場的首屆布碌崙 (布魯克林)元宵節花車遊行已經基本籌備就緒。主辦方日前在記者會上介紹，現在已經有了近百個聯合主辦、贊助和支持單位，籌備工作已經進入了最後階段，相信到時一定能奉獻給民眾一場驚艷的元宵花車遊行。

布碌崙花車遊行主辦方美國亞裔 社團聯合總會會長陳善莊介紹，今年正好是美中建交45周年，這賦予了首屆布碌崙元宵花車遊行特殊的含義，到時將有十幾名地方議員到場慶祝，中國駐紐約總領事館的領導也將出席這次活動。按照陳善莊的說法，這次花車遊行已經準備就緒，90%的籌備活動已經完成，「現在大家都可以回家過年了，等過完年再來做最後的衝刺。」

布碌崙元宵花車遊行籌委會秘書長朱立業說，現在聯合國第一次將春節定為年度假日，這說明華人的春節已經得到了全世界的認可，他辦元宵花車遊行也好像力氣更足了。他認為這是華裔傳承傳統文化，也是在美國弘揚中華文化的好機會，又是首屆，所以只能辦好，不能辦砸。朱立業說，目前籌備活動的框架已經搭了起來，現在他們主要是在一些細節問題上，比如安保、贊助等進行最後的討論。他也希望有更多機構和個人能協辦、支持和贊助這次活動。

這次元宵花車活動的時間是24日上午9時至下午5時，花車遊行從中午開始，路線是從7大道62街一直巡遊到7大道50街後右轉到8大道，從8大道50街巡遊到61街終止。這次遊行除了有數十輛花車外，還包括京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、接財神、旗袍表演、書畫揮毫、猜燈謎和漢服秀等內容。這次花車遊行的聯合主辦方分別為紐約華人聯合會、美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊和亞裔社區中心。