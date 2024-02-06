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「2024美國紐約春晚」11日法拉盛舉行

記者范航瑜／紐約報導
美國華僑華人社團聯合會將於11日(周日)在紐約法拉盛印度宮舉行「2024美國紐約春晚」。(記者范航瑜／攝影)
美國華僑華人社團聯合會將於11日(周日)在紐約法拉盛印度宮舉行「2024美國紐約春晚」。(記者范航瑜／攝影)

美國華僑華人社團聯合會宣布，將於11日(周日)在紐約法拉盛印度宮(Community Center Indian Palace Auditorium)舉行「2024美國紐約春晚」。晚會將呈獻多檔節目，展現中華文化之美，共慶新春佳節。此次活動由美國華僑華人社團聯合會主辦，並與多個華僑華人社團共同協辦。

美國華僑華人社團聯合會主席喬立華表示，近年來，團隊致力舉辦「美國紐約春晚」，旨在打造一個弘揚中華民族優秀傳統文化的平台，促進文化交流，展現中華文化的獨特魅力，並為新時代、新征程奏響讚歌。他還為本屆春晚捐款5000元。

常務副主席兼秘書長黃惠琴表示了對於所有參與者的感激之情，特別是演職人員在嚴寒中的排練。「許多演職人員在冰天雪地中練舞，不畏艱辛，連牙齒都被凍得發疼還堅持排練下去。」

此次春晚由喬立華、黃惠琴、常務副主席劉比華、焦聖安、謝怡楨等及春晚籌備委員會成員策畫，並由美國廣西聯合總商會、紐約芭蕾歌劇團、美國華人歌唱協會、美國李濤博士國際音樂學院、和美康成人日間護理中心等32個協會團隊聯合主辦。

2024年龍年「美國紐約春晚」，將於11日晚6時30分至9時30分在法拉盛印度宮舉行，具體地址為法拉盛Holly大道143-09號，晚會將通過男女獨唱、大合唱、舞蹈、京劇、相聲、曲藝、雜技及器樂演奏等多種形式展現中華傳統文化之魅力。

「美國紐約春晚」也是美國華僑華人社團聯合會的三大品牌活動之一，與「僑運會」和「慶祝祖(籍)國中華人民共和國誕辰大型文藝晚會」並列。晚會票務信息可諮詢：劉比華(929)488-9330，黃惠琴(646)339-9303，謝怡楨(646)932-8998。

美國華僑華人社團聯合會主席乔立华為本屆春晚捐款5000元。(記者范航瑜／攝影)
美國華僑華人社團聯合會主席乔立华為本屆春晚捐款5000元。(記者范航瑜／攝影)

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