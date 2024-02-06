安康之家慶龍年 向華裔長者送暖

安康之家(Asian Community Care Organization)將於本月7日(周三)下午2時至4時，在法拉盛 啟揚文化中心(Glow Cultural Center)舉辦「金龍獻瑞，歡聚安康」2024龍年春節慶祝活動，向華裔 長者送溫暖，與各界民眾共歡慶春節。此活動免費面向公眾開放，並為到場的老人準備了福袋與抽獎券。

活動分為線下和線上兩個場地，全程通過Zoom會議直播，來自安康之家老年社區的成員將會為大家帶來精彩的舞台表演，線上參與的老人也可以報名參加抽獎活動。

活動旨在創造一個社區成員展現自我、互相交流、共同慶祝的場所，向公眾傳達老年生活的多樣可能性。主辦方表示，相信每一次社區活動都是一次緩解孤獨、建立聯結，促進身心健康的機會，值此新春佳節之際，也希望藉此機會和所有表演者、志願者與民眾一起慶祝農曆新年的到來。

本次活動由安康之家主辦，Anthem藍十字藍盾健保 公司、RxDiet膳食良方、新康家庭護理公司讚助。活動地點：法拉盛启扬文化中心1樓，法拉盛41大道133-29號。欲了解更多詳情，可登錄www.accony.org或撥打社區熱線(212)560-9218。