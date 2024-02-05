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法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

記者范航瑜／紐約報導
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

一名25歲華人男子3日下午3時30左右在法拉盛走失，他的母親表示兒子剛來美國三天，精神狀態很不好，不會英文，呼籲有任何線索的市民可與她聯繫。

據該男子的母親康女士介紹， 她兒子在今年1月31日晚上剛抵達美國。她前去接機時就感覺兒子不太對勁，「我想給他一個擁抱。他卻一直在發抖，臉色也不好看，說他不想來這裡，他要回去。」

回到家庭旅館後，康女士的兒子拒絕睡覺。康女士一開始以為兒子只是不太適應。兒子卻對她說：「你不是我原來的媽媽，我原來的媽媽對我很好。你和警察是一伙的。」接下來三個晚上，康女士的兒子都沒有閉過眼，吵著鬧著要回去。偶爾他會和康女士一起出門逛街，卻也很少說話。

見兒子精神狀態如此糟糕，康女士在本月2日上午訂了兩張機票，原訂4日早晨出發，與兒子一起回國。但3日下午兒子就失蹤了。康女士一直在尋找兒子，4日一整天都沒吃飯，「他走的時候連外套都沒穿。這麼冷的天我不知道他該怎麼辦，」康女士說。

康女士在去年7月18日回到美國，走的時候兒子還送她到車站。據康女士介紹，當時兒子一切正常，兩人關係也沒有任何不合。

康女士表示，兒子走失時上身穿駝色毛衣，下身穿牛仔褲和淺色運動鞋，他的身高5呎10寸，體重176磅，最後一次出現是凱辛納大道(Kissena Blvd.)交富蘭克林大道(Franklin Ave)的一處家庭旅館。有任何線索的市民，可致電聯繫康女士：(917)905-5568。

康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

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