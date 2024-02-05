時報廣場地鐵巡邏機器人遭「撤職」 乘客：只是嚇唬人

市警4日確認，這些名為K5的自動安全機器人將不再用於交通系統執勤使用，這些機器人曾受到市長亞當斯(Eric Adams)的高度推崇。(市長辦公室提供)

曾受到市長亞當斯 (Eric Adams)高度推崇的紐約市 警局(NYPD)自動安全機器人，上周在時報廣場地鐵站完成了最後一次巡邏，結束了數月的試點計畫。市警4日確認，這些名為K5的自動安全機器人將不再用於交通系統執勤。不少乘客認為，這些機器人不過是「嚇唬人」而已，在打擊犯罪上根本沒有起到實際作用。

這些重達420磅、高5呎2吋的「胖機器人」在去年9月底正式投入使用，當時，還沒上崗的它們就已受到了紐約市警和市長亞當斯的高度推崇。亞當斯稱，這些機器人將是打擊犯罪的「創新工具」。他表示，同雇用人類警察相比，機器人警察更省錢，每小時租借費僅需九元，「對納稅人來講，這樣的公務員性價比更高，遠遠低於最低時薪，且不需要休息，不需要吃飯。」

K5機器人最初僅值夜班，兩個月後獨立上崗。K5每天工作18小時，裝備有360度高清攝像頭，能夠錄製影像並與市警局的面部識別數據庫同步以追蹤犯罪。K5還備有呼叫按鈕和麥克風，以便乘客在需要時呼叫警察。

紐約市警花費了1萬2500元，共租用了K5六個月，費用由罰款收取資金支付。然而，不少乘客都認為這些機器人不過是「嚇唬人」而已，在打擊犯罪上根本沒有起到實際作用。乘客還表示在這些機器人執勤時，他們絲毫沒有感覺到更加安全。

23歲的皇后區居民埃斯科托(Rafael Escotto)質疑：「它們能逮捕罪犯嗎？能救下落在軌道上的人嗎？我很好奇這些錢都花到哪裡去了。」他認為這些機器人更應該用在打掃清潔等任務上。

市警並沒有分享K5在打擊犯罪方面的具體成果。相反，這些機器人還帶來了不少麻煩。根據其製造商Knightscope報告，該機器人已經被全美十個州的30個客戶採用，包括商場、醫院等。K5機器人在金山工作時，被人推倒並塗滿烤肉醬；在加州 行動時，被一名喝醉的男子拳打腳踢；在大華府，還被人推倒了水池中。據CNN報導，2016年，一台加州的K5在一次執勤中碾過了一個孩子的腳。