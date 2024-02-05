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普及有機垃圾處理 布碌崙華社與居民交流

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華社服務中心辦講座講解正確處理有機垃圾。(華社服務中心提供)
布碌崙華社服務中心辦講座講解正確處理有機垃圾。(華社服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心(CASS)日前舉辦講座，邀請市清潔局職員，為社區居民介紹如何按照紐約市路邊堆肥計畫的要求處理有機垃圾。也有華人房東反應，租客不分類垃圾且直接棄置剩菜飯，而致使其收到執法人員的罰單。

市清潔局社區事務聯絡員陳景儒介紹，市府去年10月推出的路邊堆肥計畫(Curbside Composting Program)目前已在布碌崙啟動，因此居民在處理廚餘等有機垃圾時要留心一些。

華社服務中心負責人羅添福說，今日一位居住在布碌崙班森賀西3街的華裔房東投訴說，其租客不將垃圾分類，將廚餘垃圾和剩菜飯等裝在垃圾袋中，直接棄置建築前，被市清潔局執法人員發現後，向房東開出罰單。

陳景儒說，為了減少鼠患、清潔社區，市府目前正大力實施堆肥計畫。生活中可堆肥的垃圾包括所有剩菜剩飯和要丟棄的蛋殼、果核果皮、蔬菜等食物殘餘；被食物汙染過的紙張，這包括已使用過的餐巾紙、紙抹布、紙盤、茶包、咖啡濾紙以及披薩盒等，以及樹葉、樹枝、植物、草等庭院垃圾。這些堆肥材料要在回收日，放到市府發放的專用垃圾桶中擺放路邊，由清潔局回收。若不遵守，執法人員有權開出罰單。

講座現場有居民反映，居住的樓房至今沒有提供堆肥計畫。陳景儒說，紐約市堆肥計畫目前針對擁有一到九個單元的住宅強制展開，但九個單元以上的樓宇則可自願參與。

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