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188小學多元文化節 吃美食看表演

記者邢易霖╱紐約報導
皇后區的PS188 Kingsbury小學農曆新年慶典多元文化節。(記者邢易霖╱攝影)
皇后區的PS188 Kingsbury小學農曆新年慶典多元文化節。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區的188小學(PS 188)近日為慶祝龍年舉辦多元文化節，20多個攤位分別展現了包括中國、日本、巴西、希臘、韓國、泰國、圭亞那、哥倫比亞、巴基斯坦、孟加拉等多國文化特色，激發孩子對世界多元文化的好奇心和自主學習的熱情，從小培養他們對不同文化的理解。

活動不僅提供了豐富多彩的國際美食，還有精彩紛呈的晚會表演。活動旨在激發孩子對世界多元文化的好奇心和自主學習的熱情，從小培養他們對不同文化的理解。

多元文化節籌委會主席吳嬌表示，188小學有60%的亞裔華人占大多數，當天有逾600人參與活動，活動的宗旨不僅在於慶祝新年，更在於促進華人與美國社會的融合，相互理解和欣賞彼此豐富多彩的文化。活動通過娛樂和互動的方式讓孩子們深入了解中國文化，同時也拓寬他們對世界各國文化的視野。

她介紹，本次活動有三個部分。學校的食堂提供了來自50個不同國家的美食，讓孩子們享受不同美食文化特色。其次，20多個特色文化攤位展示了各國的獨特風情，親身體驗不同的文化特色。大禮堂還有多元文化的表演，如舞獅、敦煌舞、印度舞和小提琴演奏等節目。

市議員李琳達(Linda Lee)表示，她很高興參與188小學的農曆新年多元文化活動，體育館裡擺滿展示不同國家及其文化遺產的攤位。而在食堂裡，各式各樣來自不同文化的食物琳瑯滿目，展示學校和整個區域的多元文化之美。在她的成長的過程中，還未慶祝過農曆新年，如今能看到社區慶祝並擴大這一傳統，十分令人振奮。

26學區學監因賽里洛(Anthony Inzerillo)表示，不僅慶祝農曆新年，還有機會慶祝許多其他文化，他看到所有自願參與的志願者和家長們，非常樂於與孩子分享各自的文化背景，所有的孩童都手持一本小護照，在學校裡玩遊戲、蓋章，有機會去了解不同的國家和多樣的文化。他說「皇后區是這座城市中最具多樣性的地區，也可能是全國乃至全世界最具多元文化的地方。」讓孩子們了解多樣的文化是非常有意義的。

晚會呈現敦煌特色舞蹈。(記者邢易霖 / 攝影)
晚會呈現敦煌特色舞蹈。(記者邢易霖 / 攝影)
華人家長帶孩子了解不同國家的文化。(記者邢易霖 / 攝影)
華人家長帶孩子了解不同國家的文化。(記者邢易霖 / 攝影)
活動旨在調動孩子的自主學習性，促進多元文化的交流和了解。(記者邢易霖 / 攝影)
活動旨在調動孩子的自主學習性，促進多元文化的交流和了解。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區 華人 亞裔

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