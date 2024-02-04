「親子動手做燈籠」數百家庭同樂

此次為紐約華人家長會首次與市主計長辦公室合作舉辦活動。左起為曾陽、朱寶玲和蘭德。(記者邢易霖╱攝影)

為了弘揚並延續中華文化傳統，紐約華人 家長會3日在皇后區法拉盛圖書館 舉辦「親自動手做燈籠」活動。第24、220、244小學與市主計長辦公室聯合參與，志願者在現場教孩童用紅包製作燈籠，培養孩子對中華傳統文化的熱愛和對節日的理解，吸引數百家庭參與。

華人家長會創辦人朱寶玲與會長黃德望表示，多年來，他們舉辦親子製作燈籠的活動已成為一項傳統。今年首次與市主計長辦公室合作，向更廣泛的族裔群體介紹中華傳統文化。透過這樣的活動，不同背景的孩子們可以沈浸在多元文化的環境中，從而在年幼時就開始理解和欣賞節日的深層意義。這不僅是對文化傳承的致敬，也能促進社區多元融合。

市主計長蘭德(Brad Lander)在現場為華人家長會和法拉盛圖書館頒發表彰，並感謝法拉盛圖書館館長曾陽和皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis Walcott)提供文化交流平台。

他表示，華人家長會在華人和亞裔社區中發揮了重要的領導作用，確保孩子都能獲得學習機會，同時為開展豐富的課外活動和燈籠節等活動。讓孩子們有機會學習自己的歷史和文化，不僅激發他們對學科的興趣和熱愛，更是對他們身分認同和文化遺產的重要認識。

市議員黃敏儀表示，回顧她此前成長的歲月，記得新年期間並沒有太多的慶祝活動。那時候的她常感到有些孤獨，感覺慶祝新年似乎只是少數人的事情。然而，如今情況已經大不相同，新年慶祝活動不再局限於小群體，而是開始向其他來自不同背景的社區傳達這一節日的意義和內涵。