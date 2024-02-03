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紐約客談/遊民所？我們一個也不要

紐約客談

持續多年的東百老匯91號紛爭總算有了階段性成果，毫不意外的，法官站在了市府的一方，但字裡行間都突出著對華人社區的偏見和不重視。因此，不僅社區將上訴，並會再組織一次聲勢浩大的示威，便是為了告訴全社會：遊民所？我們一個不要。

看看如今的華埠，雖然已正在經歷緩慢的恢復，但人流和以往相比已不能相提並論，且閉門商鋪比比皆是。更別論，仇亞犯罪餘波仍在，且犯罪率仍居高不下，僅在華埠便日日可見偷搶發生。在面臨如此挑戰的社區，若是再安插一個全是男性、進出自由的遊民所，對居民造成危害可謂無法估量。

在華埠及周邊，目前已有七間收容所，對於社區強調，市府未按照「公平份額準則」，將遊民所平均分配到全市個社區，但法官卻在判決書中為市府辯護：「遺漏了一些可能提供相同服務的設施，並不足以認定被告未很大程度地遵守公平份額準則」。

針對遊民所，社區在每次抗議時都會強調，並非反對在華埠建遊民所，而是反對在華埠建「太多」遊民所，這些遊民所的地點在網路上都可輕易查到，同時為了反遊民所，社區也利用自行籌得的錢和資源，發布各種報告、提出解決方案，但卻多次遭到忽視。

還值得一提的是，遊民所造價多達3億4000萬元，背後的利潤和利益牽連可想而知。華埠只求一個更加安全、包容的生活環境，可惜就連最基本的人身安全，都需要一求再求，但如今仍事與願違。

即使有這些背景與多次抗議，市府仍決心繼續推進遊民所。因此，我們必須走上街頭，幾大訴求，缺一不可。

遊民 華埠 百老匯

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