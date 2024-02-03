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MTA大中央車站舞獅 迎春送祝福

記者劉梓祁／紐約報導
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)

在農曆新年即將到來之際，為與華人社區共同迎接龍年的到來，大都會運輸署(MTA)日前於曼哈頓麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)，聯合華埠社區青年舞獅隊(The Chinatown Community Young Lions)，共同舉辦舞獅表演活動，以迎接春節的來臨，表達對多元文化的尊重和慶祝華人傳統的美好。

MTA代理首席客戶官裡埃拉(Shanifah Rieara)表示，紐約市的公共交通不僅每日為市民提供便利，還連接著整個地區的不同文化，因此很高興能將華埠及華人的傳統農曆新年慶祝活動帶至人流最多的站點之一。她還說，MTA祝全體華人在新的一年中快樂、健康及恭喜發財。

據瞭解，華埠社區青年舞獅隊成立已有50餘年，其使命是教授、保存並在所有有學習願望的青少年中分享亞洲文化，目前擁有500名背景各異的成員。另外，除了教授舞獅外，其還提供一系列青少年項目。舞獅隊表示，「龍年將帶來希望、智慧和繁榮，因此很高興與MTA及亞裔社區一起慶祝農曆新年」。

活動中，MTA還向舞獅者分發了OMNY充值卡作為「紅包」，以祝願其在新的一年好運不斷、繼續繁榮與成功。

MTA車站慶春節，派OMNY卡紅包。(MTA提供)
MTA車站慶春節，派OMNY卡紅包。(MTA提供)
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)
MTA車站慶春節，慶祝華人文化。(MTA提供)

MTA 華人 華埠

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