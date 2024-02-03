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大中央車站刺傷遊客 被控二級謀殺未遂等7罪

記者許君達／紐約報導
聖誕節當天，兩名遊客在大中央車站遭刺傷，嫌犯被控二級謀殺未遂。(記者顏嘉瑩／攝影)
聖誕節當天，兩名遊客在大中央車站遭刺傷，嫌犯被控二級謀殺未遂。(記者顏嘉瑩／攝影)

涉嫌於去年聖誕節期間，在曼哈頓中央車站(Grand Central)無端刺傷遊客的慣犯艾索諾亞蘇(Estaban Esonoasue)，日前被曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)以包括二級謀殺未遂在內的七項罪名起訴。

嫌犯艾索諾亞蘇(又名哈切森)去年12月25日中午時分，在大中央車站內的一間咖啡館首先用叉子划傷了一名女性的頸部，然後又將目標轉向另一個家庭。一名16歲的少女被他用刀從背部刺入，傷口幾乎貫穿了身體，女孩的肺部和橫隔膜受到損傷。此後受害少女14歲的妹妹在試圖逃跑時，也被他刺傷腿部。

在攻擊後，艾索諾亞蘇向趕赴現場的警察投降。據報導，受害少女一家來自南美洲，正在紐約旅行，事發時正在大中央車站內的餐廳吃早餐。幸好她們並未受到致命傷。而根據現場執法人員的說法，嫌犯艾索諾亞蘇在作案時曾高喊：「我要所有白人去死」。

白艾榮表示，無法容忍在人潮洶湧的交通樞紐發生暴力事件。不過根據警方和法庭的紀錄，艾索諾亞蘇無家可歸，常在大中央車站附近活動，在案發前的六個月內至少有過三次被捕紀錄，涉嫌的罪行包括非法持有武器、拒捕以及暴力毀壞店鋪並威脅工作人員。然而，每次被捕後，他都能很快得到釋放。

艾索諾亞蘇被控一項二級謀殺未遂罪(Attempted Murder)、一項一級襲擊罪(Assault)、一項二級襲擊罪以及一級和二級襲擊未遂(Attempted Assault)分別各一項，以上控罪均為重罪。此外，他還被控兩項危害兒童福利(Endangering the Welfare of a Child)的輕罪。

中央車站 白艾榮 曼哈頓

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