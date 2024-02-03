美國華人博物館 系列活動慶春節

美國華人博物館往年春節活動。(取自MOCA)

隨著農曆龍年到來，位於曼哈頓華埠 的美國華人博物館 (MOCA)準備舉辦一系列慶祝活動，旨在展示豐富的文化傳統和增強社區聯繫，內容涵蓋生肖主題的藝術和手工活動、音樂和舞蹈表演、節日小吃和故事分享等。

根據華人博物館，農曆新年的全年齡段系列活動將從即日起舉辦至29日(周四)，其中備受歡迎的「農曆新年家庭歡迎日」將在17日(周六)舉行，屆時將有手工活動和工作坊供家庭成員參與。想要了解活動的更多信息，市民可訪問www.mocanyc.org/calendar。

此外，其它活動還包括3日(周六)下午2時舉行的「與藝術家一同對博物館大裝飾」活動，屆時到場者可以通過製作手工裝飾品參與裝飾，以慶祝農曆新年並為博物館增添活力。另外，在8日(周四)晚上6時30分，還將有「中國年鑑」主題的對談，內容為介紹春節和不同生肖的背景等內容。

在17日下午2時至5時，則是農曆新年家庭歡迎日，現場將有適合不同家庭參與的主題活動，包括生肖主題的藝術和手工活動、律動音樂和舞蹈表演、節日小吃和講故事等。活動期間，不僅會有新年小吃品嘗環節，還會有扇舞工作坊 、龍鬚糖製作演示、長壽拉麵製作等環節，且陳乃霓舞蹈團也會現場表演春節舞蹈。

而在29日晚上7時，則會有「新亞室內樂協會」帶來農曆新年音樂會，曲目從雄偉的西方古典樂曲到亞洲傳統和流行歌曲的生動改編，以及象徵龍年的特別音律。