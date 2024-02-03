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長島市商改區系列活動 邀居民體驗農曆新年

記者邢易霖 / 紐約報導
長島市商改區近日舉辦新年慶祝活動，逾80多家商企參與。(記者邢易霖 / 攝影)
長島市商改區近日舉辦新年慶祝活動，逾80多家商企參與。(記者邢易霖 / 攝影)

長島市商業改進區(Long Island City Partnership，簡稱LICP)於近日在皇后區長島市，舉辦新年慶祝活動(LIC Lunar New Year Celebration)，邀請居民參與一系列迎春活動，體驗農曆新年的氣氛並推廣長島市的生活和文化多樣性，活動受到餐飲、藝術，零售以及80多個商家和組織參與和支持。

當天活動上，有亞裔作家主講的兒童讀物會、與Yelp合作的「泡沫紅茶賓果遊戲」，涵蓋十餘間商家，還有限時提供的美食和飲料，如啤酒、奶茶等。

長島市商改區主席Laura Rothrock表示，今年超過80個商家參與此次農曆新年活動，活動將貫穿整月，持續至2月29日(周四)，內容也豐富多樣化，涵蓋餐飲、保健、體育、兒童和家庭活動等多個領域，希望藉由一系列活動，連結居民和商戶的交流，帶動地區經濟發展。

長島市的商戶們互相交流、分享經驗。(記者邢易霖 / 攝影)
長島市的商戶們互相交流、分享經驗。(記者邢易霖 / 攝影)

新苗文藝中心(NYCCC)行政總監嚴慧英表示，隨著華人和亞裔社區蓬勃發展，跨文化交流機會也更重要，該活動將可促進亞裔與其他族裔對中華文化的欣賞和理解。

市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)也到場慶祝；他表示，目前長島市的亞裔小企業僅占全數的23%，但卻為地區發展帶來不少貢獻，期待未來與社區建立更緊密的聯繫。

活動中還展示了中國傳統湘菜製作過程，專業調酒師現場調製中西結合的白酒雞尾酒，志美舞蹈中心(Mae Mae Dance Art Center )帶來水袖舞表演。隨後的舞獅表演在會場外展開，表演隊伍沿街向周邊商鋪送上新春祝福。

該活動將從即日起持續至2月29日(周四)，詳情可上官網https://www.liclny.com/查詢。市議員元在熙(Julie Won)、皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)、拉瓜地亞社區學院校長亞當斯(Kenneth Adams)、紐約現代藝術博物館PS1(MoMa PS1)、Chocolate Factory Theatre、NY Irish Center和Sculpture Center等藝術文化機構的代表和領導與會。

長島市 亞裔 皇后區

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