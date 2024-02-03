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有表演、攤位…法拉盛農曆新年遊行2/10登場

記者邢易霖／紐約報導
2024年法拉盛「農曆新年遊行」將於10日舉辦，80多家商戶組織參與。(記者邢易霖／攝影)
2024年法拉盛「農曆新年遊行」將於10日舉辦，80多家商戶組織參與。(記者邢易霖／攝影)

2024年法拉盛「農曆新年遊行」將於10日(周六)11時拉開帷幕，並於下午1時至3時在「天廣新天地」舉辦室內活動。主辦方法拉盛華人工商促進會(FCBA)2日舉行籌備會，宣布遊行安排、安保計畫等。活動為增強對亞裔文化的包容性，促進社區團結。不僅有豐富的室內攤位，還有精采的文化藝術表演，與社區民眾共度新春佳節。

華商會理事長王耀明表示，活動不僅慶祝新春，也增進社區聚集力；主辦方表示，今年遊行活動共有80多個商戶和組織機構報名參加，並有15個室內攤位在「天廣新天地」展示特色文化產品，以及長達兩個小時的精采表演。

民眾可欣賞文化表演、體驗傳統手工藝品、文化商品等多樣化攤位，主辦方呼籲民眾提早到場，觀看表演的座位先到先得。

華商會首席顧問杜彼得表示，遊行旨在強化社區，用行動來證明亞裔群體的價值，向外族裔推廣中華文化，也增強在地華人的文化認同感。

市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽介紹了遊行路線和重要事項，現場將部署約120名警察和80多名輔警，以及派遣100多輛警車在街道上巡邏，維護治安。如果遇到任何问题，民眾可隨時跟警方聯絡。

眾議員金兌錫辦公室代表、國會眾議員孟昭文代表Susan、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州參議員劉醇逸辦公室代表、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、州長辦公室選民事務主任劉林劍虹、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、以及皇后區民代、商會與社區機構代表等出席會議。

亞裔 眾議員 法拉盛

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