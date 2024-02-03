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皇后區商家研討會 籲亞裔多參與

記者高雲兒／紐約報導
本年度的皇后區夜市已對商家開放報名，為了支持小商家的發展，夜市創辦人王榮光和市小商業服務局開啟兩輪免費研討會。(記者高雲兒／攝影)
本年度的皇后區夜市已對商家開放報名，為了支持小商家的發展，夜市創辦人王榮光和市小商業服務局開啟兩輪免費研討會。(記者高雲兒／攝影)

本年度的皇后區夜市已對商家開放報名，為了支持小商家的發展，夜市創辦人王榮光和市小商業服務局(Small Business Services，SBS)開啟兩輪免費研討會，並於近日在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉辦第一場；王榮光說，今年前來參加的人數略低於預期，呼籲更多亞裔共襄盛舉。

王榮光介紹，研討會涵蓋各種主題，包括業務計畫、品牌營銷、運營效率、社交媒體和技術，以及如何獲取許可證等方面；他也到場回答關於皇后區夜市的各類問題。近日在皇后區公所的研討會上，針對是否適合創業、如何準備，並識別創業時遇到的陷阱等議題討論。

王榮光說，前來參加的人數略低於預期，他希望更多民眾尤其是亞裔能夠前來參加。(記者...
王榮光說，前來參加的人數略低於預期，他希望更多民眾尤其是亞裔能夠前來參加。(記者高雲兒／攝影)

為了方便更多族裔參與，王榮光還特別在現場配備了西班牙語和國語翻譯；不過目前研討會的參與人數僅約7、80人，略少於去年的100人，他希望有更多人前來參與，因為這不僅關於在皇后區夜市擺攤，也有助於民眾開始一個新的小型企業。

他強調，尤其是當下亞洲市場逐漸擴張，他更希望見到更多亞裔開展的企業。前來參加研討會的華裔林先生說，他是因為想在夜市擺攤而來，但是不知從何準備，「這場研討會提供了許多實用的資訊，後面幾場我也會來」。

第一輪研討會剩餘兩場將於8日和15日(均為周四)在皇后區公所舉行，報名鏈接為 bit.ly/QNM-SBS-2024；第二輪研討會將於26日(周一)、3月6日(周三)和3月13日(周三)在布碌崙(布魯克林)的聖方濟各學院(Saint Francis College)舉行，報名鏈接為 bit.ly/QNM-NYCBSC2024。

皇后區 亞裔 方濟各

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