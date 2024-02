金兌錫支持紐約針灸師協會 籲納保險範疇

金兌錫日前與紐約針灸師協會,探討擴大和保護針灸護理的保險涵蓋範圍的多項提案。(金兌錫辦公室提供)

紐約州眾議員 以及州眾議會老人委員會主席金兌錫,近日和紐約針灸師協會(Acupuncturists Society of New York)共同探討有關紐約州擴大和保護針灸護理的保險涵蓋範圍的多項提案,金兌錫表示會在當前的立法會期期間積極推動。

會議上討論了三項提案,包括要求將針灸服務納入健康保險範圍的A6913提案;確保紐約州健康保險計畫參與者,能夠公平公正地獲得關鍵的緊急護理和網絡外醫生服務的A7120提案;以及A7055提案,旨在釐清紐約州健保計畫中仍受金融服務法約束的某些條款,並確保涵蓋網絡外醫療保健服務的通常和習慣費用。

金兌錫員在會議中表達對針灸治療的支持,表示針灸作為傳統中醫的核心療法,通常用於治療疼痛和某些慢性病症,不僅是一種廣受歡迎的醫療療法,而且在壓力管理等健康方面也愈發受到重視,「我非常自豪地支持該協會的法案,因為我深信針灸治療對患者將帶來巨大的益處。」他表示將積極推動這些法案的通過。

此前,為了讓更多老人獲得針灸治療的機會,國會眾議員趙美心(Judy Chu)與共和黨議員Brian Fitzpatrick,在去年5月提出「2023 年老年人針灸法案」(Acupuncture for Our Seniors Act of 2023),並已提交國會。該法案旨在通過確保持有執業證書的針灸師,能夠作為醫療保險 參與者參與醫療保險,從而增加老年人在醫療系統中,獲得針灸治療的機會。