市警嚴打非法電單車 庇護所查獲數十輛

面對近幾個月來騎贓車搶劫案的激增，紐約市 警察局(NYPD)正在積極打擊非法電單車和摩托車的使用，日前警方對全市多處移民庇護所進行突擊檢查，查獲數十輛非法電單車。

許多紐約市移民通過應用程序如GrubHub、Seamless和UberEats使用電動車 和摩托車進行送餐工作。被沒收的這些電動車中，一部分未經登記註冊，另一部分則使用了偷竊來的牌照。

紐約市警指出，非法電動車已成為近期騎車搶劫案的主要作案工具。這些電動車成為搶匪搶奪行人的錢包、手機、珠寶或手提包，並幫助迅速逃離現場的工具。過去兩個月內，曼哈頓 、皇后區和布朗士已發生至少17起涉及電動車的搶劫案。在其中至少兩起案件中，受害者在搶劫過程中遭到暴力推倒。

日前就有由四名嫌犯組成的團夥分別在曼哈頓、皇后區等多處，騎著Citi Bike、電單車及電動摩托車，鎖定路上戴著蘋果耳機的行人行搶，作案近20起，受害者大多為獨生女性，吸引警方注意。

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)表示，全市電動車搶劫案件有所增加，特別是在曼哈頓地區。這些搶劫犯通常兩人一輛電動車，搶走人們的手機、蘋果耳機、Beats耳機、錢包和手提包，「我們將積極追查這些在市區街道上的非法電動車和摩托車」。

此外，這些非法電動車使用的非法鋰離子電池極易造成火災危險。非法鋰電池容易爆炸並迅速引發大火。2024年前兩周，紐約市已發生八起由鋰離子電池引起的火災，導致三人受傷。2023年，紐約市共發生267起由鋰離子電池引起的火災，造成18人死亡，150人受傷。