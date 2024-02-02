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地鐵逃票去年逾10萬張罰單 華人社區相對好

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市警去年開出超過10萬張逃票罰單，華埠情況較好。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市警去年開出超過10萬張逃票罰單，華埠情況較好。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市地鐵逃票情況嚴重，市警(NYPD)近日發布逃票罰單報告，顯示市警在去年1月至9月期間，共開出超過10萬張逃票罰單，數量自市長亞當斯(Eric Adams)上任以來，激增160%

大都會運輸署(MTA)表示，每年因逃票和逃稅行為導致的預算短缺高達5億元，為了防止逃票，並改善地鐵系統治安，亞當斯與州長霍楚(Kathy Hochul)於2022年，共同宣布將增加紐約市地鐵系統的警力，每天在站內部署超過1000名警察。

自警力增加以來，逃票被抓的人數顯著增長。其中，布碌崙(布魯克林)的大西洋大道(Atlantic Avenue)L線地鐵站逮捕率最高，2023年1月至9月間，共有64人因逃票被抓，約為平均水平的40倍。利沃尼亞大道(Livonia Avenue)站、洛克威-莫特大道(Far Rockaway-Mott Avenue)站和亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)站的逃票情況也相對嚴重，平均每10萬乘客中，開出50到60張罰單。

紐約市約半數的車站，每10萬乘客的逃票罰單數量不到五張。華人社區情況相對較好。曼哈頓華埠的堅尼路(Canal Street)站平均有四張罰單，格蘭街(Grand Street)站平均1張，都低於全市平均水平。包厘街(Bowery)站略高於市平均，為七張。

警方表示，逃票執法不僅有助於維持公共交通秩序，還能協助捕捉重罪犯。去年警方在抓逃票時共收繳了24把槍。

MTA主席利博(Janno Lieber)強調，逃票行為是純粹的違法行為，與能否支付車費無關。目前，年收入低於1萬8000元的紐約市民可以申請參加「公平票價」(Fair Fares)計畫，享受半價地鐵卡的優惠。感興趣的民眾可登入nyc.gov/fairfares網站，查詢詳細的標準信息。

地鐵站 紐約市 亞當斯

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