我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

移民湧入 遊民所人數去年激增53%

記者劉梓祁╱紐約報導
根據市長亞當斯日前發布的一份管理報告顯示，去年紐約市遊民收容所人激增53%，主要由持續不斷的移民潮推動。(路透)
根據市長亞當斯日前發布的一份管理報告顯示，去年紐約市遊民收容所人激增53%，主要由持續不斷的移民潮推動。(路透)

移民危機持續加重下，紐約市府已將多種場所用於安置庇護客，包括但不限於市政建築、體育場館或酒店，引來針對開支、治安及生活質量等方面的批評；根據市長亞當斯(Eric Adams)日前發布的一份管理報告顯示，去年遊民收容所人激增53%，主要由持續不斷的移民潮推動。

該報告比較了去年7月至10月這一財政年度前四個月的數據及市政機構的績效，並與2022年同期的數據進行了對比。報告中提到，在2024財政年度的前四個月，平均每天在收容所內的人數相比2023財政年度同期增加53%，其主要是由於新移民數量「前所未有地增加」，尤其是占總數一半以上的庇護客。

此份包含市遊民服務局(DHS)評估、共432頁的報告還指出，市府運營的收容所在此季度期間的平均人數為8萬3985人，相比之下2022年為5萬4738人。報告還提到，「前往紐約市的尋求庇護的人群導致家庭收容所入住率增加147%，成年家庭收容所的入住率則增加185%」。

另外，報告還注意到，由遊民服務局運營或監管的收容所中單身成年人的入住數量與去年相比下降了13%。與此同時，和去年同期相比，有孩子家庭和無孩子家庭在收容所的平均停留時間下降約29%，單身成人下降10%。遊民服務局表示，移民數量的大幅增加導致更大比例的收容所住客更早離開。

目前，全市共開放有逾210個緊急收容點，可容納超過17萬700名移民，其中超過100家酒店被改造為緊急收容所，預計成本超過10億元。另外，旨在為無證移民和其他無保險人士提供醫療服務的市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫，註冊人數從一年前的10萬5070人增加至了12萬1478人，增幅達16%。

移民 遊民 庇護

上一則

2024皇后區大會代表 即日起開放申請

下一則

地鐵逃票去年逾10萬張罰單 華人社區相對好

延伸閱讀

歐盟大灑幣 通過長期援烏及防衛移民等700億美元資金

歐盟大灑幣 通過長期援烏及防衛移民等700億美元資金
要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網

要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網
紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包

紐約布碌崙華女好心幫買麵包 反遭遊民搶背包
突破300萬件… 移民法院積案創新高 佛州最多

突破300萬件… 移民法院積案創新高 佛州最多

熱門新聞

紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

2024-01-30 07:05
華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致