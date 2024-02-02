移民湧入 遊民所人數去年激增53%

根據市長亞當斯日前發布的一份管理報告顯示，去年紐約市遊民收容所人激增53%，主要由持續不斷的移民潮推動。(路透)

在移民 危機持續加重下，紐約市府已將多種場所用於安置庇護 客，包括但不限於市政建築、體育場館或酒店，引來針對開支、治安及生活質量等方面的批評；根據市長亞當斯(Eric Adams)日前發布的一份管理報告顯示，去年遊民 收容所人激增53%，主要由持續不斷的移民潮推動。

該報告比較了去年7月至10月這一財政年度前四個月的數據及市政機構的績效，並與2022年同期的數據進行了對比。報告中提到，在2024財政年度的前四個月，平均每天在收容所內的人數相比2023財政年度同期增加53%，其主要是由於新移民數量「前所未有地增加」，尤其是占總數一半以上的庇護客。

此份包含市遊民服務局(DHS)評估、共432頁的報告還指出，市府運營的收容所在此季度期間的平均人數為8萬3985人，相比之下2022年為5萬4738人。報告還提到，「前往紐約市的尋求庇護的人群導致家庭收容所入住率增加147%，成年家庭收容所的入住率則增加185%」。

另外，報告還注意到，由遊民服務局運營或監管的收容所中單身成年人的入住數量與去年相比下降了13%。與此同時，和去年同期相比，有孩子家庭和無孩子家庭在收容所的平均停留時間下降約29%，單身成人下降10%。遊民服務局表示，移民數量的大幅增加導致更大比例的收容所住客更早離開。

目前，全市共開放有逾210個緊急收容點，可容納超過17萬700名移民，其中超過100家酒店被改造為緊急收容所，預計成本超過10億元。另外，旨在為無證移民和其他無保險人士提供醫療服務的市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫，註冊人數從一年前的10萬5070人增加至了12萬1478人，增幅達16%。