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華康會祥龍獻瑞迎新春 2╱3史島登場

記者胡聲橋╱紐約報導
華康會將在史島舉辦「祥龍獻瑞迎新春」新年慶祝活動。(華康會提供)
華康會將在史島舉辦「祥龍獻瑞迎新春」新年慶祝活動。(華康會提供)

華人健康協會(華康會)將於3日(周六)在史泰登島舉辦名為「祥龍獻瑞迎新春」的農曆龍年慶典，呈現中華文化藝術表演和中餐美食，歡迎民眾踴躍參加。史島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)和市議員卡爾(David Carr)員都將參加這一活動。

今年已是華康會第三年在史島舉辦農曆新年慶祝會，前兩年的活動都吸引了數以千計的各族裔居民參加。卡爾在1月31日舉行的記者會上說，農曆新年是華人重要的節慶，他去年首次目睹了史島各族裔居民熱情參與農曆新年慶祝活動。各族裔通過表演和食物拉進了相互之間的距離，增進了溝通。卡爾還說，華裔現在已是史島最有活力和朝氣的族群之一，為史島建設作出了突出貢獻，他轄區內的新港巷(New Dorp Lane)近年來華人商店林立，豐富和活躍了社區生活。

華康會會長陳麗娜介紹，今年活動比往年更精彩，現場將有財神爺向民眾拜年、舞獅、歌舞表演、武術表演、猜燈謎等，還有手工製造餃子示範。她說，今年在史島多家餐館的贊助下，活動將提供更豐富的美食。

華康會「祥龍獻瑞迎新春」史島農曆龍年慶典將於3日(周六)在位於史島New Dorp Lane 465號的新港高中(New Dorp High School)舉行，時間是從上午11時至下午2時。史島市警121分局和紐約市老人局等當天還將為居民進行選民登記等。

華人 眾議員 紐約市

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