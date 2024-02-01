市警取締布碌崙8大道無證攤販 將成常態

多名社區人士表示，這樣的檢查將成為常態，目的是鼓勵小販遵守法規，改善8大道的營商與衛生環境。(讀者提供)

紐約市清潔局(Department of Sanitation)與市警察局(NYPD)，1月31日下午在布碌崙 (布魯克林)8大道 附近，再次針對無證流動攤販展開了突擊清理行動。多名社區人士表示，這樣的檢查將成為常態，目的是鼓勵小販遵守法規，改善8大道的營商與衛生環境。

部分海鮮店氣味重，汙水橫流，不僅還對市容造成負面影響，還容易造成疾病傳播等衛生問題。(凌飛提供)

市清潔局規定，商鋪可在店外擺放商品，並遵守相應的標準限制，通常為3呎。若持有移動食品攤位的全年執照和許可證，則可延伸至5呎。目前部分商鋪占用空間甚至達到了8呎，路人行走空間狹窄，有行人被迫在馬路上行走。還有商家甚至直接擺放到了路邊，占用停車位，嚴重增加交通事故風險。此外，部分海鮮店氣味重，汙水橫流，不僅對市容造成負面影響，還容易造成疾病傳播等衛生問題。濕滑的地面，對老年人來說更是一大安全隱患。

市清潔局與市警1月31日下午在布碌崙8大道附近，再次針對無證流動攤販展開了突擊清理行動。(讀者提供)

紐約華人 聯合會理事長黃啟旺表示，協會多次向商家發放傳單進行宣導，但均收效甚微，不得不求助於市清潔局和警局，目前實施每周四至五次的突擊檢查。這些檢查起初僅以口頭警告為主，但隨後進展到沒收物品甚至開出罰單。據觀察，一家售賣螃蟹的商鋪在檢查時暫時隱藏商品，檢查過後又重新擺放。因此街道乾淨整潔持續還不到幾天，又隨之回到原狀。

目前部分商鋪占用空間甚至達到了8呎，導致路人行走空間狹窄，有行人被迫在馬路上行走。(凌飛提供)

社區人士凌飛指出，目前的執法力度太小。對於違規商鋪的罰款通常在1、200元，最高可達300元。儘管有罰款，部分商家因違規營業的利潤遠超罰款而繼續其行為；「這種行為不僅有損華人社區的形象，還會傳遞錯誤的信息，使得愈來愈多的商鋪都加入到違法的行列中來。」

市議員和其他社區人士正在密切關注此事，並呼籲商家遵守法律規定。凌飛希望商家尋求合法的解決方案，以改善當前狀況；「商家可以聯繫議員、社區團體和政府。有什麼不滿和困難的地方都可以表達，我們可以一起想辦法解決。不要再採取這種違法的方式。」