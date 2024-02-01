曼哈頓五分局警民會 籲春節將至警覺偷盜

五分局警民會，籲春節來臨注意偷盜。(記者劉梓祁／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠 的市警(NYPD)五分局，近日於紐約中華公所召開警民會，表示由於農曆新年即將到來，偷搶案件數量已有明顯的升高趨勢，呼籲居民多加防範；同時，有多位在去年華埠茶飲店火災中，幫助長者撤離的警員，獲警局表彰。

作為本年第一場分局警民會，局長陳韜在預祝居民農曆新年快樂之餘，強調了節慶期間的注意事項。他表示，按照傳統，華埠在春節期間會舉辦多項慶祝活動，如遊行、放鞭炮和舞龍舞獅，屆時不僅多個街道將會封閉，且街頭人群也會明顯增加，從而帶來潛在的治安風險。

陳韜依市警(NYPD)統計數據表示，截至1月28日的過去近一月內，轄區內整體罪案較往年同期呈上升趨勢，其中重竊案(Grand Larceny)數量增加50%、入室盜竊案(Burglary)數量增加22%。數據還指，輕竊案(Petit Larceny)的增幅亦有31%。

他分析說，在社區的節慶氣氛逐漸濃厚的同時，街頭扒手的數量也大大增加。陳韜表示，在人群紛紛外出時，竊賊也更容易尋找目標，甚至有團夥搶走路人的項鍊、手機或背包。五分局提醒居民，盡量把背包或腰包放在身前，並不要放貴重物品。另外，警員還建議居民把錢包或信用卡 放在口袋中，並在人群擁擠時多加留心個人財物。

陳韜強調，儘管趨勢已有上升，但「很多案件都在這個時候增加，目前甚至還沒到達高峰」。春節期間，五分局將在多個活動現場布署更多警員，並加強外展工作。另外，分局還向居民介紹了新任執行長官(Executive Officer)警官弗拉德拉(Wesley Fradera)，並向多個參與去年火災救援行動的警員授予「月度最佳警察」稱號。

去年12月18日晚，伊利沙白街(Elizabeth St.)26號樓宇一層茶飲店內發生火情，濃煙向上蔓延。救援期間，有三名華人長者在上層屋內撤離不便，至少四名五分局警員進入樓內施救。獲獎警員為班菲爾德(Jeremy Banfield)、菲南(William Finan)和羅薩多(Rodney Rosado)。