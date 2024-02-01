紐約客談／華埠建牌樓 是否又是海市蜃樓

紐約市府計畫在曼哈頓劉錦廣場(Kimlau Square)新修歡迎牌樓一事，令華社振奮，但也再次引發關注，自前市長白思豪(Bill de Blasio)時期，便宣布在布碌崙 8大道興建的牌樓，多年來向華人 團體籌錢，卻從來「只聞樓梯響」。

據悉，儘管市長亞當斯 (Eric Adams)市府財政困難，但仍將撥出資金翻新劉錦廣場；此話聽來動聽，但期盼了逾十年的布碌崙牌樓，過去就是由時任布碌崙區長的亞當斯、以及目前在亞當斯政府擔任亞裔事務主任的鄭祺蓉，重點執行。

他們多年來向當地華社籌款超過20萬元，可資金去向如今下落不明，牌樓的興建計畫也逐漸悄無聲息；原以為亞當斯上任為市長，能進一步推進牌樓興建，結果令人大失所望。

社區人士認為，社區要求興建一個牌樓的呼聲已久，如今提出在華埠建牌樓，將可獲得踴躍捐款；話雖如此，就8大道華人而言，已經很多人感覺到長期被忽悠，對亞當斯的所為不買帳，更質疑他是否將下一個「黑錢」目標轉移至華埠牌樓。

此前在布碌崙牌樓投入不少錢的捐款者，對亞當斯斗膽再提起興建牌樓一事，也深感憤怒，進一步激發他們追究以往的資金；基於牌樓對華社具有深遠的文化意義，也隨著華人政治意識的覺醒，相信捐款者將會睜大雪亮的眼睛，緊盯市府。

無論華埠建案是否會執行，可知的是，有了布碌崙牌樓的前車之鑑，華人對此已相當敏感；提出在涉及牌樓項目的時間表規畫、捐款用途上保持公開透明，積極參與決策過程，若市府再做不出成績，必定會受到討伐。