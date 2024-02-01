火災頻發下 交通局支持平台提供外賣郎電單車

交通局支持外送平台為外賣郎免費提供電單車。(記者劉梓祁╱攝影)

鋰電池事故頻發造成多人死亡，為減少劣質電單車或鋰電池引發的意外，有紐約市 議員提案，建議外送平台直接為外賣郎提供符合安全標準並經過實驗室認證的設備；該提案在1月31日的公聽會上，獲得市交通局(DOT)支持。

為減少鋰電池引發的火災，市府多部門自去年起提出多項應對方案，不僅市長亞當斯 (Eric Adams)計畫設立「可持續配送部門」，市消防局(FDNY)官員亦多次呼籲聯邦採取行動。

1月31日在市議會的消費者和工人保護委員會聽證中，討論內容之一為市議員費力茲(Oswald Feliz)提出的提案，要求市府為用於食品運送服務的電單車等設備建立安全標準。具體而言，互聯網外送平台旗下的外賣郎必須使用符合安全標準並經過實驗室認證的設備，且平台方有責任免費提供該類設備，如最常見的電單車。

對此，市交通局第一副局長福吉恩(Margaret Forgione)表示，提案獲得當局和市府其他部門的支持，並希望和市議會合作制定進一步的管理方案，從而要求第三方平台建立並資助針對非法或不合規運輸設備的收購計畫，以減少對公共安全造成的風險，並將不合格鋰電池從市場中收回。

儘管市府早前已批准一項鋰電池以舊換新計畫，但資金來源於市府預算 ，而交通局本次提議則旨在設立由外送平台主導和出資的回收計畫。雖然費力茲在資金運作方式上提出疑問，但交通局表示細節還需未來討論。另外，該提案還要求平台方不得強制要求外賣郎自費購買車輛。

市消防局數據顯示，2023年共發生268起鋰電池火災，而在2019年時僅有30起。