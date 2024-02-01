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整頓商業垃圾車亂象 皇后區今秋開跑

記者范航瑜╱紐約報導
為提升私人垃圾清運車的安全標準，市清潔局近日公布商業垃圾處理改革計畫。(記者范航瑜╱攝影)
為提升私人垃圾清運車的安全標準，市清潔局近日公布商業垃圾處理改革計畫。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市清潔局(Department of Sanitation)於近日公布了商業垃圾處理改革計畫，以及各區與私人垃圾運輸公司簽訂的合同名單；該計畫源自2016年提出的一項法案，目的是提升私人垃圾清運車的安全標準，該法案於2019年獲得通過。計畫將從今年秋季開始分階段實施，

市清潔局主要負責住宅區的垃圾收集，而商業垃圾則長期由眾多私人公司負責，這些公司服務範圍涵蓋商店、餐館、辦公大樓等私人企業。根據2019年的法案，清潔局將紐約市畫分為20個商業垃圾處理區，每個區域僅由三家公司負責處理商業垃圾、回收物和堆肥。首個實施計畫的是皇后區中心區域，其他19個區域的實施時間尚未確定。

新規將要求卡車配備倒車攝像頭與側面照明燈，並為工人提供年度安全培訓認證。市清潔局發言人古德曼(Josh Goodman)表示：「這些合同將為長期危險且效率低下的私人垃圾處理行業帶來更好的安全性與工人保護措施。清潔局有權隨時對合約公司進行獨立監督，必要時可以取消合同。」

被清潔局選中的公司中，有些公司的安全紀錄並不理想。數十年來，這些私人垃圾處理公司的卡車沿著重疊的路線長途跋涉，穿越多個行政區。這些工人常在一個班次中工作超過12小時。根據紐約市2021年的報告，2010年至2019年間，至少有43人死於與私人垃圾車相關的事故，另有107人受傷。

有關清潔局區域畫分和簽約公司的完整名單，可訪問市清潔局官網：https://bit.ly/3HFAwDq。

紐約市 皇后區

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