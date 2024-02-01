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公校食堂餐點大量取消 家長不滿

記者張心╱紐約報導
去年11月市府下令削減公校經費，從2月起，公校餐廳受學生歡迎的食品將下架。(市府提供)
去年11月市府下令削減公校經費，從2月起，公校餐廳受學生歡迎的食品將下架。(市府提供)

紐約市府在教育經費方面削減的負面影響已經顯現，由於市教育局將在公校食品預算上裁減6000萬元，導致從2月起，公校餐廳備受學生喜愛的雞腿、雞胸、餃子、吐司等數十項餐點將被取消；對此，華人家長建議，應該先做好調研，取消不受歡迎的食物，留下孩子們喜愛的營養食品。

根據市教育局食品項目官員的郵件，因為去年11月市府下令削減公校經費，從2月起，公校餐廳較昂貴的食品將下架，包括餅乾、雞肉餃子、豆腐起司捲餅、烤雞腿、烤雞胸、墨西哥酪梨醬(guacamole)、salsa醬等。

這直接導致公立初中和高中自助餐廳受到影響，沒有了雞肉條、薯條和即取沙拉(grab-and-go salads)，高中自助餐廳剩下的日常備選項目只剩比薩、花生醬果醬三明治、起司三明治和鷹嘴豆醬薄餅。早餐套餐、法式吐司棒、貝果棒、意式長棍麵包和甜薯燕麥鬆餅等，也將和學生們說「再見」。

市教育局公校食品主管特里卡里科(Chris Tricarico)承認，菜單確實受到了預算削減影響，但表示「這已經是很小的變化了」。然而，家長們卻不這麼這是什麼「小變化」。皇后區貝賽高中(Bayside High School)家長林女士擔心，這會對孩子的營養健康造成影響，尤其是許多飽含蛋白質的食品，斷然取消非常不合適。

林女士說：「公校的餐廳食品不一定每一道都受歡迎，有些肯定也是浪費丟掉，但是像雞腿、餃子這些，相信許多孩子都搶著吃。」她建議市教育局在取消之前，應該先做好民意調研，把本就不受歡迎的下架，保留孩子們愛吃的。

公校 教育局 餃子

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