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蒼蠅、蟑螂、老鼠⋯紐約市300所公校食堂衛生不達標

記者張心╱紐約報導
擁有許多華裔學生的知名特殊高中史岱文森高中，屢次因食堂衛生狀況問題遭市衛生局批評。(美聯社)
擁有許多華裔學生的知名特殊高中史岱文森高中，屢次因食堂衛生狀況問題遭市衛生局批評。(美聯社)

紐約市衛生局在近期抽查中發現，全市約300所公校食堂存在蒼蠅、蟑螂、老鼠等「重大食品安全違規」問題，而私立學校出現此類情況的比率是公校的兩倍，共計有203所學校屬於「屢教不改的慣犯」，華人鍾愛的特殊高中也上榜。

市衛生局報告顯示，全市共有1400所公校，存在重大食品衛生問題的約占總數的五分之一。數據還顯示，私立學校的情況比公校的更加糟糕，自2021年迄今，私校在市府檢查中出現問題的比率是公校的兩倍。共計203所學校被標記為「慣犯」，即在過去兩年中，至少有累積兩次的「重大食品安全違規」，出現包括害蟲、糟糕的衛生狀況、潛在的交叉汙染等，增加了學校罹患食物中毒的風險。

擁有許多華裔學生的知名特殊高中史岱文森高中(Stuyvesant High School)也在「慣犯」榜單，在最近的五次衛生檢查中，該校有四次因為蒼蠅和老鼠被點名批評。檢查結果顯示，「史岱文森高中的食品和非食品區域中，出現蒼蠅和汙水滋生的蠅蟲。」

新澤西州羅格斯大學食品科學系教授夏夫納(Donald Schaffner)分析，紐約市老化的學校建築令害蟲防控變得困難，「如果同一間學校不斷因同樣的問題被罰款，那是個壞兆頭，因為沒有良好的基礎設施，那麼害蟲就會不斷地湧入。」

根據市教育局數據，紐約市公校每日平均提供超過23萬份早餐和55萬份午餐，服務全市大約15%的人口。而市衛生局的最新報告，也意味著有這麼多年輕的市民，每天享用的餐飲存在安全隱患。

對此，市教育局發言人萊爾(Jenna Lyle)解釋稱，截至目前，公校食物尚未引起任何醫療問題，市衛生局的檢查是每年例行，確保公校員工遵守市教育局制定的食品安全規則。

公校 紐約市 教育局

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