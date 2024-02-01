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慶農曆年 布碌崙戴克高地圖書館3日宣揚文化

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙戴克高地圖書館將舉辦迎龍年中國文化活動。(該圖書館提供)
布碌崙戴克高地圖書館將舉辦迎龍年中國文化活動。(該圖書館提供)

布碌崙(布魯克林)公共圖書館戴克高地(Dyke Heights)分館將於2月3日(周六)舉辦一場別開生面的以中華文化為主題的迎新春活動，內容包括太極、冥想、民樂、唐詩雙語演唱和民族舞等，歡迎社區民眾積極參加。

戴克高地圖書館華裔館長傅永樂介紹，圖書館向來是社區文化活動的中心，該圖書館今年特別舉辦一場圍繞中華文化的春節慶祝活動，也是該圖書館連續第二年舉辦農曆新年慶祝活動。

今年的慶祝活動將從上午11時開始，持續到下午3時。活動共分四部分。第一部分是由外族裔人士介紹中華文化，包括春節的傳統習俗、中國龍和其他神話故事；老子的「道德經」和冥想詩歌；太極功夫和心靈音樂；兩名不到十歲的華裔兒童，將用中英雙語，在音樂的伴奏下演唱三首唐詩。

活動的第二部分是由參加活動的家長帶孩子做手工，贈送新年禮物，包括用3D打印機打印魚，然後讓孩子為魚塗色；活動的第三部分是由著名的「八板中國音樂組」現場為觀眾演奏中國傳統音樂，表演舞蹈；活動的第四部分由布碌崙華人社區服務中心舞蹈團表演民族舞。活動主辦方還鼓勵活動參與者能到現場表演節目，為活動增添色彩。

傅永樂說，這次活動讓外族裔介紹中華文化是一次新的嘗試，她希望能吸引到更多的觀眾和中華文化愛好者。

布碌崙戴克高地圖書館將舉辦迎龍年中國文化活動。(圖書館提供)
布碌崙戴克高地圖書館將舉辦迎龍年中國文化活動。(圖書館提供)

圖書館 布碌崙 華裔

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