福建同鄉會新春團拜 中領館、民選官員祝賀

美國福建同鄉會日前在法拉盛舉辦新春團拜活動，百餘名鄉親參與。(記者高雲兒／攝影)

美國福建同鄉會為了慶祝美中建交45周年以及迎接新春佳節，於日前在皇后區法拉盛 舉辦新春團拜活動，超過200名鄉親參與。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領事刑玉臨，市議員馬泰(Christopher Marte)等人親臨祝賀。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領事刑玉臨、市議員馬泰，親臨祝賀美國福建同鄉會新春團拜活動。(記者高雲兒／攝影)

福建同鄉會主席陳恆在活動中表示，過去是美中關係風雨兼程、砥礪前行的45年，也是美中雙方攜手造福兩國、惠及世界的45年。他強調，現在更應該牢記初心，共同努力，推動兩國繼往開來，乘風破浪，讓美中關係持續穩定向前發展。

陳恆感謝鄉親們的信任與支持，表示將竭盡所能，做好兄弟僑團的團結工作。他呼籲大家繼續支持，並表示有信心也有能力讓福建同鄉會繼續發揚光大，再創輝煌。

此外，陳恆還宣布將在2月10日(周六)和2月25日(周日)分別舉辦大年初一傳統炮竹節和新春愛心花車大遊行，呼籲鄉親踴躍參與，共同努力宣傳中華傳統文化。

吳曉明(說話者)以歌聲向現場父老鄉親拜年，增添歡樂氛圍。(記者高雲兒／攝影)

吳曉明在致辭中表示，美國福建同鄉會歷史悠久，在過去的日子裡一直致力於弘揚中華文化，促進美中友好關係，並為鄉親解決了眾多需求。他提到，過去一年是不平凡的一年，福建同鄉會展現了福建人敢拚會贏的精神，相信他們將在此基礎上迎接更美好的未來。他最後以歌聲向現場父老鄉親拜年，增添歡樂氛圍。