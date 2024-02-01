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華人社團聯席會 民俗文化節迎賓、免費開放

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約華人社團聯席會將於2月4日(周日)在法拉盛喜來登酒店舉辦紐約華人華僑第七屆中國新年民俗文化節。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約華人社團聯席會將於2月4日(周日)在法拉盛喜來登酒店舉辦紐約華人華僑第七屆中國新年民俗文化節。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人社團聯席會將於2月4日(周日)在皇后區法拉盛喜來登酒店，舉辦紐約華人華僑第七屆中國新年民俗文化節，此活動旨在傳播中華傳統文化，加強美中兩國人民之間的了解和友誼，同時也讓華人華僑後代深入了解中華文化，為中華傳統文化的傳承奠定基礎。屆時將有幾十個年貨和美食攤位，以及長達4小時精彩的民俗文化表演。活動對外免費開放，歡迎民眾踴躍參與。

紐約華人社團聯席會執行主席陳梅表示，今年最大的特色是民俗文化表演，演出時間長達4小時，有超過50位兒童和長者表演者，包括漢服、太極、武術和民族舞等多樣化的節目。此外，還有傳統民族文化展示，包括剪紙藝術、毛筆書法和猜燈謎等。通過此活動搭建一個平台，傳承中華民俗文化，同時作為一個家庭日，讓孩子們了解傳統的中國新年。在慶祝節日的同時，他們還能學到一些文化知識和常識，希望家長能帶著孩子一同參與。

紐約華人社團聯席會創會主席黃哲操提到，今年的民族文化節還將設有台灣風味的攤位，展示台灣特色美食小吃。他說，「這是一場老少皆宜，全家人必參加的新年活動」。

活動還邀請了廣大民眾喜愛的林金泉，劉雲強，王孔源三位知名書法家為大家免費揮毫寫春聯；還有剪紙神童沈靜茹現場剪紙表演免費贈送；來自安徽的青年藝術家徐秋苗展示100個「福」字同框的獨門絕技。屆時，還有孩子們喜愛的捏氣球和臉部彩繪，民間藝術家張艷秋現場用紅包做燈籠以及民俗藝人陳淑霞的立體春字。

活動時間2月4日(周日)11時至下午4時30分，地點在法拉盛喜來登大酒店二樓宴會廳(Ballroom) ，135-20 39th Avenue, Flushing。聯繫電話，(646)321-8619或(917)930-0219。

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