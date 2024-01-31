打擊逃票 紐約三地鐵站 新緊急門試點
紐約大都會運輸署(MTA)近日宣布，將於下月起在三個地鐵站試點實驗最新的緊急門功能。這些新設計的緊急門設有延時功能，乘客按下按鈕後需等待15秒才能開啟。此舉是MTA打擊逃票行為計畫的一環。
這一延時開啟緊急門的試驗方案已獲得州政府批准。選定的試點包括位於曼哈頓的59街-勒辛頓大道(Lexington Ave.)站、布碌崙(布魯克林)的法拉盛大道(Flushing Ave.)站，以及布朗士的138街站。與此同時，MTA也在考慮對地鐵站的緊急門進行重新設計，以尋找比單純延時開啟更佳的解決方案。
MTA還指出，這三個地鐵站均設有足夠的轉閘門供乘客在真正緊急情況下使用，因此延時開啟的安全性不成問題。
MTA目前正在多個車站試行各種新方法，以衡量公眾的支持程度，其中部分策略已被證明有效。例如，此前在克拉克街(Clark St.)地鐵站安裝的黃色月台護欄，是繼之前1號線地鐵的西191街站之後第二個設置護欄的車站。去年12月，皇后區的Sutphin Boulevard-Archer Avenue站換裝了新的玻璃門，雖然仍有人發現並在社交網絡上傳播針對這些新門的逃票手段，但MTA官方數據顯示，該站自新門安裝以來，車票收入已增加了20%。
市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示：「面對這些挑戰，如果沒有經歷失敗，就意味著我們還未足夠努力。」儘管這些新嘗試未必是長久之計，MTA正積極推進和實驗各種新策略，其中也包括增加警力，嚴懲逃票者。據統計，紐約市在去年逃票逮捕人數迅猛飆升132%。MTA此前也曾邀請有意向的公司為替換地鐵閘門和應急門提供解決方案。
上一則
皇后區郵件竊盜猖獗 啟動調查
下一則
FB留言