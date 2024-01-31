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緩解無證客危機 州府釋4000職缺

記者和釗宇／紐約報導
紐約州正考慮採取臨時行措施放鬆工作限制，釋放數千個州府崗位，提供給已經獲得聯邦政府工作許可的無證客。(記者和釗宇 / 攝影)
紐約州正考慮採取臨時行措施放鬆工作限制，釋放數千個州府崗位，提供給已經獲得聯邦政府工作許可的無證客。(記者和釗宇 / 攝影)

無證客危機仍在持續，紐約州正考慮採取臨時措施放鬆工作限制，釋放數千個州府崗位，提供給已經獲得聯邦政府工作許可的無證客。

根據州公務員委員會(Civil Service Commission)的備忘錄，州府正尋求設立臨時條款，為已有合法工作許可的無證客提供州府工作，目前各部門已經找出4000個可以提供給無證客的州府崗位，其中絕大部分是很難招到人的基礎類崗位，並且計畫為無證客去掉英語水平、教育程度證明及過往工作經歷等硬性要求，大部分崗位包括照顧身心殘障人士、保潔、餐飲服務、設備維修以及文員。

州長霍楚(Kathy Hochul)的一位發言人表示，霍楚一直將州府團隊現代化作為首要任務，並且一直在去除各種障礙，啟動了一系列改革，「此次為無證客提供工作便利雖然還未實施，但將為已能合法工作的無證客提供臨時的工作機會。」

根據備忘錄，「創造這些過渡性崗位對州府及各部門是來說是雙贏的舉措，可以給有資格工作且工作意願強烈的人帶來有意義的就業機會，緩解無證客危機，重建州府的勞動團隊。」

目前聯邦政府批准無證客合法工作的速度依然緩慢，霍楚此前已經表示，全州私營企業已經提供超過4000個工作崗位聘請無證客；截至去年11月，全州4萬7000名無證客中，只有2850人被批准合法工作。州勞工廳長瑞爾登(Roberta Reardon)上月表示，雖然目前批發工作許可已經到了瓶頸，但瓶頸正在被打破。

無證客 霍楚 聯邦政府

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