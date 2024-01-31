市府大學儲蓄計畫 僅3.7%家長完成存款

數據顯示，僅有3.4%的參與家庭按「大學儲蓄計畫」的規定完成全部存款步驟，獲得了所有免費的助學金。(市長辦公室提供)

紐約市教育局 此前和非營利組織「NYC Kids RISE」面向低年級公校生推出「大學儲蓄 計畫」，參加該計畫並按步驟在獎學金帳戶中存款的家庭，將獲得一定數額的助學基金；但數據顯示，絕大部分家長沒有完全利用獲得免費助學金的機會，僅有3.4%的參與家庭按規定完成全部存款步驟，獲得了所有免費的助學金。

「大學儲蓄計畫」由紐約市教育局與NYC Kids RISE合作管理，面向全市幼兒園、一年級、二年級學生家庭，無論家庭收入或移民身分，每名學生入學時便會自動註冊一個NYC獎學金帳戶，激活後免費獲得100元的初始資金；接下來家長可依據自身情況，選擇是否開通家庭儲蓄帳戶，可與NYC獎學金帳戶聯名，此後往該帳戶儲蓄未來用於孩子大學或職業培訓的資金。

數據顯示，超過13萬紐約市公校生家庭沒有完全利用這些免費的助學金。根據市教育局，目前已有超過20萬學生收到了總計3000萬元的助學金，但在申請的超過14萬個家庭中，只有5279個家庭完成了所有步驟，拿到了全額的助學金，僅占3.7%。民權律師葛斯特(Andrew Gerst)表示，完成率較低可能是因為激活後的多個步驟太繁瑣。

官方表示，要全額拿到助學金，在創立並激活「紐約市獎學金帳戶」(NYC Scholarship Account)獲得125元初始獎學金後，還需設立「大學和生涯儲蓄帳戶」(College and Career Savings Account)，就可再獲得25元；最後，若在帳戶中存錢，存入資金超過5元就可獲得25元助學金。民眾可撥打NYC Kids RISE熱線電話(833) 543-7473或電郵[email protected]詢問詳情。