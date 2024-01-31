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倡導健康生活 「精英健身」100天瘦身賽頒獎晚宴 長島舉行

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
2024精英之夜年度盛典在長島大頸舉辦。(主辦方提供)
2024精英之夜年度盛典在長島大頸舉辦。(主辦方提供)

旨在倡導健康新生活、由精英健身主辦的2024年度盛典暨100天精英瘦身賽頒獎晚宴日前在長島大頸舉行，紐約市副市長班克斯(Philip Banks)、市警總局北皇后區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)副署長吳銘恒、社區事務助理局長林貴安、中國中央電視台體育節目主持人及奧運女主播寧辛等嘉賓出席了晚宴，並表示身體健康對家庭和社區都有積極正面的影響。

紐約市長辦公室社區事務局副局長顧雅明表示，自己積極健身已經四年，感覺帶給自己很多精力和樂觀情緒。前來健身的華人都有一個共同的目的，即望擁有一個健康的體魄，而作為年長者，好的身體也能給自己和家人減輕很多負擔。最新研究還表明，無論年齡，鍛鍊還能很延緩衰老10年至15年，益處多多。

主辦機構創始人、亞洲健美冠軍曹新麗表示，精英健身在2023年的百日瘦身活動帶給很多人改變，很多人因此變得更加積極而自信。

紐約市副市長班克斯在活動現場為獲獎者頒發獎狀，並表示健身減肥對身體機能的提高很有幫助，希望大家保持一個健康的身體。一星副警司吳銘恒則表示，自己一直在保持健身，健康的身體是一切成功的前提。

紐約市 長島 皇后區

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