遊行、歌舞表演、燈會… 布碌崙華社迎龍年活動多

包括8大道和班森賀在內的布碌崙(布魯克林)華人社區在農曆新年到來之際，將舉辦一系列春節聯歡活動。圖為2023年布祿崙華協會春節大遊行的啟動儀式。(本報資料照)

為了慶祝被華人 視為代表著吉祥和幸運、且能帶來發展和繁榮的龍年，包括8大道 和班森賀在內的布碌崙 (布魯克林)華人社區在農曆新年到來之際，將舉辦一系列春節聯歡活動，包括春節遊行、歌舞表演、燈會等。

布祿崙華人協會定於2月11日大年初二(周日)，在8大道舉行第35屆慶祝甲辰龍年春節大遊行，這個一年一度的春節盛大遊行將於下午1時開始，沿8大道從50街遊行到61街，將包括舞獅、中國武術和兒童舞蹈表演等；同一天，位於班森賀的布碌崙華人社區服務中心將舉行由近20個組織參加的龍年新春大遊行，遊行將於上午10時30分開始，沿著18大道，從65街開始向南行走，直至82街為止。

由多個廣東和台山僑團主辦的第二屆布碌崙華人春節聯歡晚會將於2月10日(大年初一)在班森賀舉行，今年晚會的主題是「四海同春，萬家共樂」，這將是一台載歌載舞，內容豐富多彩，展現布碌崙華人風采的文藝晚會。

由美國亞裔社團聯合總會主辦的首屆布碌崙慶元宵節花車遊行將於2月24日(元宵節)當日在8大道華社隆重登場，目前各項準備工作正在積極進行中，預計將有20多輛花車和50多個協辦單位參加。

由布碌崙義大利中心(FIAO)與布碌崙華人聯合會(UCAB)、布碌崙華人社區服務中心、松柏之家社區服務中心共同主辦的新春聯歡晚會，將於2月3日在位於18大道8711號的布碌崙義大利中心舉行，內容包括舞獅、民間舞、歌曲演唱和聚餐。

紐約親子互助會舉辦的新春燈會將於2月17日(周六)在愛立信公園9大道交67街處舉行，共有約200個家庭的父母將攜子女參加燈會，猜謎遊園。

由州參議員曲怡文組織的南布碌崙春節慶祝活動將於3月2日在位於P大道99號的96初中舉行，共有20多個南布碌崙的社區組織將參加這次活動，內容包括文化歌舞表演、龍年吉祥物分發、禮物贈送和抽獎等。