我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

遊行、歌舞表演、燈會… 布碌崙華社迎龍年活動多

記者胡聲橋／紐約報導
包括8大道和班森賀在內的布碌崙(布魯克林)華人社區在農曆新年到來之際，將舉辦一系列春節聯歡活動。圖為2023年布祿崙華協會春節大遊行的啟動儀式。(本報資料照)
包括8大道和班森賀在內的布碌崙(布魯克林)華人社區在農曆新年到來之際，將舉辦一系列春節聯歡活動。圖為2023年布祿崙華協會春節大遊行的啟動儀式。(本報資料照)

為了慶祝被華人視為代表著吉祥和幸運、且能帶來發展和繁榮的龍年，包括8大道和班森賀在內的布碌崙(布魯克林)華人社區在農曆新年到來之際，將舉辦一系列春節聯歡活動，包括春節遊行、歌舞表演、燈會等。

布祿崙華人協會定於2月11日大年初二(周日)，在8大道舉行第35屆慶祝甲辰龍年春節大遊行，這個一年一度的春節盛大遊行將於下午1時開始，沿8大道從50街遊行到61街，將包括舞獅、中國武術和兒童舞蹈表演等；同一天，位於班森賀的布碌崙華人社區服務中心將舉行由近20個組織參加的龍年新春大遊行，遊行將於上午10時30分開始，沿著18大道，從65街開始向南行走，直至82街為止。

由多個廣東和台山僑團主辦的第二屆布碌崙華人春節聯歡晚會將於2月10日(大年初一)在班森賀舉行，今年晚會的主題是「四海同春，萬家共樂」，這將是一台載歌載舞，內容豐富多彩，展現布碌崙華人風采的文藝晚會。

由美國亞裔社團聯合總會主辦的首屆布碌崙慶元宵節花車遊行將於2月24日(元宵節)當日在8大道華社隆重登場，目前各項準備工作正在積極進行中，預計將有20多輛花車和50多個協辦單位參加。

由布碌崙義大利中心(FIAO)與布碌崙華人聯合會(UCAB)、布碌崙華人社區服務中心、松柏之家社區服務中心共同主辦的新春聯歡晚會，將於2月3日在位於18大道8711號的布碌崙義大利中心舉行，內容包括舞獅、民間舞、歌曲演唱和聚餐。

紐約親子互助會舉辦的新春燈會將於2月17日(周六)在愛立信公園9大道交67街處舉行，共有約200個家庭的父母將攜子女參加燈會，猜謎遊園。

由州參議員曲怡文組織的南布碌崙春節慶祝活動將於3月2日在位於P大道99號的96初中舉行，共有20多個南布碌崙的社區組織將參加這次活動，內容包括文化歌舞表演、龍年吉祥物分發、禮物贈送和抽獎等。

布碌崙 華人 8大道

上一則

紐約台山僑胞婦女會 協助中領館派發「春節包」

下一則

百人會研討：亞裔商界薪酬 低於其他族裔

延伸閱讀

日落公園華人聚居區 15歲少年街頭遭刺傷

日落公園華人聚居區 15歲少年街頭遭刺傷
貝瑞吉駕車撞死華婦 7旬男未避讓行人被捕

貝瑞吉駕車撞死華婦 7旬男未避讓行人被捕
台鐵暫緩過年休假 長榮春節日均退票5000張

台鐵暫緩過年休假 長榮春節日均退票5000張
國際青少年聯合會春晚 2/3布碌崙免費入場

國際青少年聯合會春晚 2/3布碌崙免費入場

熱門新聞

周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」