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百人會研討：亞裔商界薪酬 低於其他族裔

記者張心／紐約報導
為探討商業領域中對亞裔的隱形薪酬歧視，百人會近日舉辦「亞裔在商界薪資是否較低？」專題研討會。(取自會議直播)
為探討商業領域中對亞裔的隱形薪酬歧視，百人會近日舉辦「亞裔在商界薪資是否較低？」專題研討會。(取自會議直播)

為探討商業領域中對亞裔的隱形薪酬歧視，美國華人菁英團體百人會(Committee of 100)近日舉辦「亞裔在商界薪資是否較低？」(Are Asian Americans Paid Less in Business?)的專題研討會，邀請業界代表共同探討亞裔在商業諮詢行業中所面臨的種族、性別和年齡挑戰，並呼籲亞裔大膽爭取應得的福利薪酬待遇。

此場講座由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)主持，為「亞裔職場天花板」(Asian American Career Ceilings)的系列活動之一，由諮詢業巨擘麥肯錫(McKinsey)「全球研究院」主任艾琳魯德(Kweilin Ellingrud)、麥肯錫合夥人Jackie Wong、麻省理工(MIT)斯隆商學院(MIT Sloan School of Management)教授陸冠南(Jackson Lu)參與分享。

陸冠南表示，根據最新的數據研究統計，亞裔在職場上的薪酬不僅低於白人，細分到東亞裔、東南亞裔、和南亞裔群體，會發現彼此之間的起薪也有很大差距。具體來看，商業界東亞裔年薪通常為12萬5000元，南亞裔則為12萬9000元。雖然看起來只差了4000元，但是最初的起薪在每年平均加薪漲幅後，到一定年紀就能表現出巨大差距。

「在研究中，我們發現東亞裔和東南亞裔內心渴望跟雇主進行談判，爭取更高的薪水，但事實上卻選擇了放棄，因為不想因此冒險丟失工作機會。」陸冠南指出，相反，南亞裔在職場上卻表現出「積極爭取」的姿態，敢於在主管和客戶面前表達自己的需求與立場，進而獲得了更多的話語權和薪酬。

艾琳魯德認為，女性在職場上也面臨此種「缺乏勇氣」的困境，因為亞裔商界女性不僅有種族還有性別問題，「我們仍然看到，一旦女性提出更高的薪資、頭銜和福利要求時，她們會被視為愛出風頭、專橫、以自我為中心，從而面臨降職和低薪的雙重打擊風險。」

Jackie Wong表示，打破歧視的第一點就是保持「信息通暢」，知道職場上存在的薪酬差距，再向雇主爭取合理的薪酬。陸冠南建議，可以學習經典的商業薪水談判課，在充分瞭解行業的基礎上明白自己的價值，從而勇敢地為自己辯護和談判。

亞裔 東南亞 歧視

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