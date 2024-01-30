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「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

華婦騎電滑板遭撞重傷 親友向亞總會求助

記者胡聲橋／紐約報導
車禍傷重住院的歐梅雲。(傷者親友提供)
車禍傷重住院的歐梅雲。(傷者親友提供)

42歲華裔婦女歐梅雲(Meiyun Ou)上周騎電滑板在皇后區遭遇車禍，身受重傷，傷情危急。歐梅雲紐約親友向美國亞總會求助，希望能讓她遠在福建家鄉的丈夫來美，也希望社區伸出援助之手，幫歐梅元及其家人度過難關。

宗親歐先生在美國亞總會求助時說， 24日下午5時30分左右，歐梅雲騎電滑板沿皇后區的北方大道(Northern Boulevard)向東行駛，騎到在194街附近時，路邊停泊的一輛汽車突然打開車門。為了躲避車門，歐美雲緊急剎車，結果整個人摔了出去，此時恰好有一輛汽車駛來，躲避不及撞上了歐美雲。警方的事故調查報告顯示，撞上歐美雲的是一輛2022年款的灰色寶馬車，駕車司機是一名56歲男子，事發後他留在了現場。

接報趕來的警員發現歐梅雲頭部和軀幹多處嚴重受傷，已失去知覺，急救人員馬上將其送進紐約長老會皇后區醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)搶救，情況危急。醫生一共為歐梅雲做了兩次腦部手術，因為她肋骨撞斷、肝腎受損，醫生又為她做了腹部手術，一系列大手術直到26日才完成。親友們出示的醫生證明顯示，歐梅雲目前依靠呼吸機維持生命，醫生希望她丈夫能盡快來美探望。

據歐先生介紹，歐梅雲自小父母雙亡，她三年多前從福建家鄉偷渡來美，剛抵達時又恰逢美國新冠疫情嚴重，只好四處打零工掙錢養家，現在做的也是廚房雜工。歐梅雲在家鄉還有丈夫和兩個年幼孩子，每個月她都將辛苦掙來的錢寄回去養育孩子，誰知卻遭遇飛來橫禍。

美國亞總會會長陳善莊對同胞歐美雲的不幸遭遇深表同情。他說盡管目前申請來美簽證很難，他仍會通過國會議員，協助親友申請。同時，他還呼籲各界人士能獻愛心積極捐款，幫助歐梅雲家人度過眼前的難關。陳善莊還提醒騎電滑板的同胞務必小心，將安全放在首位。

希望捐款幫助歐美雲一家的愛心人士，請將支票寄到5530 98th PL Apt#2E, Corona, NY 11368，支票寫Meiyun Ou收。

歐梅雲親屬到亞總會求助。(記者胡聲橋/攝影)
歐梅雲親屬到亞總會求助。(記者胡聲橋/攝影)

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