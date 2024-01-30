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學生網路霸凌擬提警告 紐約市議會將提案

記者和釗宇／紐約報導
市議員阿布魯(Shaun Abreu)將提案，要求市教育局對實施網路霸凌的學生提出警告，建議學生「負責任地」發帖。(取自市議會官網)
市議員阿布魯(Shaun Abreu)將提案，要求市教育局對實施網路霸凌的學生提出警告，建議學生「負責任地」發帖。(取自市議會官網)

紐約市議會下月將提案，擬要求市教育局對實施網路霸凌的學生提出警告，建議學生「負責任地」發帖，還要求市教育局每學期開始時向學生宣傳社交媒體成癮的危害性，以及在網路上與陌生人接觸可能造成的潛在健康影響及危險。

市議員阿布魯(Shaun Abreu)表示，「社交媒體就像科學怪人(Frankenstein)，是人類自己製造的怪物，我們陷入成癮漩渦不可自拔，這卻造成生理和心理健康的負面後果；這些社交平台不僅分散青少年在課堂上的注意力，而且還會造成他們與同伴之間的孤立和分裂，現在是時候作出行動了。」

他說，這一法案對解決青少年心理健康危機十分重要，「青少年、家庭和教育人士必須準備好解決和克服社交網路成癮帶來的風險。」

此前，市長亞當斯(Eric Adams)也在市情咨文中強調，市府正在將社交媒體作為公共健康威脅來看待，而市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)已經發出通知，建議學生、醫療機構和青年活動團體落實「無手機」的倡議，健康使用社交媒體。亞當斯此前也多次批評社交媒體，主要因為不少地鐵衝浪視頻在社交媒體瘋傳，遭人效仿而造成傷亡，以及盜車教程在社交媒體的流傳導致紐約市盜車案激增。

阿布魯的提案如果生效，將在市教育局現有指導原則的基礎上，建議學生「負責任地」發帖，並且將對網路霸凌的行為做出警告；根據提案，網路霸凌警告用「平實、簡單、適合青少年的語言」，以紙質版或電子版下發。

除了告知青少年長時間刷社交網路帶來的負面影響，該提案還要求解決不實信息傳播的問題，以及如何增加網路內容的包容性，減少總體上帶來的傷害。

阿布魯表示，這一提案已經起草數月，預計最終將能夠獲得通過；市府發言人魯特瓦克(Charles Lutvak)表示，對阿布魯創造行的提案表示感謝，期待審議這項提案。

教育局 亞當斯 紐約市

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