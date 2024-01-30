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報稅開始 紐約市低收可享免費服務

記者許君達╱紐約報導
本年度報稅季開啟，紐約市承諾為低收入家庭提供免費報稅服務。(美聯社)
本年度報稅季開啟，紐約市承諾為低收入家庭提供免費報稅服務。(美聯社)

美國國稅局(IRS)今日起(29日)開始接受報稅，今年的報稅季將持續至4月15日。紐約市2023年年度收入在8萬5000元以下的家庭或收入在5萬9000元以下的個人居民，均有資格享受市府提供的免費報稅服務。

紐約市提供的報稅服務分為四種，包括當面報稅、遞交服務、虛擬報稅和輔助自助報稅。其中，全市範圍超過130個當面報稅站點將在未來幾周開放，市民可前往站點，向專業志願者諮詢以尋求幫助，如果前往站點時所需報稅文件攜帶齊全，即可現場完成填報並拿回可用於寄送的報稅表單。除現場站點服務外，市民也可通過虛擬報稅和輔助自助報稅兩種功能與報稅志願者在線溝通和網路填報，足不出戶即可完成報稅。

市府介紹，紐約市去年幫助超過8萬4000個低收入家庭完成了免費報稅，幫助他們節省了超過1300萬元的血汗錢。市長亞當斯(Eric Adams)表示還宣布，紐約市在本年度報稅季爭取到了20年來首次的收入所得稅抵免(EITC)額度提升。

EITC為符合條件的低收入家庭提供一定量的稅金返還，相當於減輕了稅負。紐約市本年度的抵免額度從與聯邦相等的5%大幅提高到了10%至30%，這意味著，一些有孩子的低收入單親或雙親家庭能獲得的稅收減免比以前能夠增加200%至400%。

此外，紐約市還針對低收入自雇者提供專門的免費報稅服務。由於自由職業、兼職或小商業主的報稅程序相對複雜，因此紐約市年度業務成本低於25萬元的自雇人士可獲得包括工作坊或一對一諮詢在內的免費諮詢指導。

免費報稅服務由紐約市市消費者和工人保護局(DCWP)負責，符合條件的市民可撥打311熱線或訪問DCWP的網址nyc.gov/taxprep查詢最適合自己的報稅方式，還可在網上查詢報稅服務站點的地址、自己需要攜帶的文件清單等。DCWP網站提供包括中文在內的十餘種語言服務。除登錄網站外，還可在社群平台上使用#FreeTaxPrep的話題搜索DCWP的最新信息。

報稅 紐約市 低收入

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