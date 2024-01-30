紐約數百公校面臨經費削減 華人喜愛學區也在列

紐約州最新公布的2025財年預算，全州數百學區的教育經費預計被裁減，遭到公校領袖的強烈反對。(州府提供)

紐約州最新公布的2025財年預算 ，全州數百學區 的教育經費預計被裁減，其中包括備受華人家長歡迎的長島 傑瑞柯(Jericho)，遭到公校領袖的強烈反對。

「用『深感失望』已經不足以形容我們的感受。」紐約州教師工會(New York State United Teachers)主席佩爾森(Melinda Person)、教師聯合工會(United Federation of Teachers)主席穆格魯(Michael Mulgrew)、及大批學校董事、校長等，近日對州長霍楚(Kathy Hochul)新公布的預算方案感到不滿。他們認為，這將導致全州數百個學區在新財年獲得較少的經費，嚴重影響公校運營。

據統計，在新預算中，全州至少77個學區獲得超過1億8200萬元的州府資金，但44個學區將失去州府援助，其中至少18個學區會面臨10%的經費削減，長島東部東漢普頓鎮(East Hampton)的削減量甚至達到20%。

長島納蘇郡和蘇福克郡學校董事協會(Nassau-Suffolk School Boards Association)執行長韋奇奧(Bob Vecchio)分析，相比於全州其他學區，長島學校將受到「毀滅性」打擊。由於5億元的聯邦疫情補助金會在今年耗盡，新的州府教育預算公式可導致長島學區出現超過4000萬元的損失，而這些經費根本無法填補。

韋奇奧說，長島大量的優質學區譬如傑瑞柯，還有華盛頓港(Port Washington)、新海德公園(New Hyder Park)、長灘(Long Beach)、蠔灣鎮(Oyster Bay)等，都會面臨經費削減。「而這可能只是剛剛開始，最終受影響的還是學生自己。」蘇福克郡校長協會(Suffolk County School Superintendents Association)會長赫尼(Tim Hearney)也指出。

「我們認為這些削減毫無必要。」佩爾森說，她將和穆格魯等公校領袖一起，呼籲州長取消對教育經費撥款公式的變革，確保孩子們的基礎教育設施不受影響。