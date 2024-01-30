我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州高鐵列車加設餐車、遊戲區 還有包廂座、頂級座

「媽媽，我出車禍」 AI合成兒哭聲 灣區婦險遭詐

名家揮亳 曼哈頓華埠2╱3送春聯

記者范航瑜╱紐約報導
紐約東華協會等29日宣布，「金龍迎春、名家揮亳」書寫春聯送福活動將訂於2月3日，在曼哈頓新怡東大酒樓大廳舉行。(記者范航瑜╱攝影)
紐約東華協會等29日宣布，「金龍迎春、名家揮亳」書寫春聯送福活動將訂於2月3日，在曼哈頓新怡東大酒樓大廳舉行。(記者范航瑜╱攝影)

紐約東華協會等29日宣布，「金龍迎春、名家揮亳」書寫春聯送福活動將訂於2月3日，在曼哈頓新怡東大酒樓大廳舉行，從上午11時到下午2時，十名書法家將當場書寫500多幅作品贈予到場民眾，用寓意吉祥的「福」字，向世界弘揚「福」文化，傳播福建聲音。

東華協會主席于金山表示，中國書法藝術是中華文化的瑰寶，春節貼春聯是中華民族的傳統習俗，向海外華人贈送春聯為新春增添了歡樂氣氛，也讓中華優秀文化走進紐約，走向世界。 

據他介紹，活動現場將會擺放十張桌子，每位書法家一張，寫好晾乾後民眾就可以將名家的書法作品帶回家。除了贈送春聯之外，現場也會舉辦春聯展覽。

包括于金山在內，國際媽祖文化交流會會長伍興邦、美國中國書法家協會主席李兆銀以及黃春雲、李春華、張軍、林金泉、武福生、余天驥、鄭子團、劉劍塵等十多位書畫家會當場揮毫潑墨，以真、草、隸、篆、行等多種字體書寫春聯，回饋社區。

李兆銀介紹，每年的臘月24日是「中國書法日」，今年活動主題是「讓書法回華人的家」。十位書法家準備了500多幅春聯免費贈與民眾，以此弘揚中華傳統文化，打造紐約文化品牌。這樣的活動他一直積極參與，今年已是第17個年頭。

本次活動由紐約東華協會、美國中國書法家協會、民主黨65D區領袖於金山服務處、國際海峽媽祖文化交流會、必達.白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)等機構共同舉辦。

書法 華人 民主黨

上一則

上海評彈團來美文化交流賀新春 紐約2╱4首演

下一則

浙江僑團齊聚 「浙里有愛」新春慰僑

延伸閱讀

紐約旅展落幕 台灣獲選國際旅遊區最佳攤位

紐約旅展落幕 台灣獲選國際旅遊區最佳攤位
州議會零售業安全法 紐約華人商家反應不一

州議會零售業安全法 紐約華人商家反應不一
曼哈頓鷹架氾濫 區長李文籲盡快解決

曼哈頓鷹架氾濫 區長李文籲盡快解決
金山人語／抄襲難究責 傳統媒體陷困境

金山人語／抄襲難究責 傳統媒體陷困境

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14

超人氣

更多 >
亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方
低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉
多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返
戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由
洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺