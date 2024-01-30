名家揮亳 曼哈頓華埠2╱3送春聯

紐約東華協會等29日宣布，「金龍迎春、名家揮亳」書寫春聯送福活動將訂於2月3日，在曼哈頓新怡東大酒樓大廳舉行。(記者范航瑜╱攝影)

紐約東華協會等29日宣布，「金龍迎春、名家揮亳」書寫春聯送福活動將訂於2月3日，在曼哈頓新怡東大酒樓大廳舉行，從上午11時到下午2時，十名書法 家將當場書寫500多幅作品贈予到場民眾，用寓意吉祥的「福」字，向世界弘揚「福」文化，傳播福建聲音。

東華協會主席于金山表示，中國書法藝術是中華文化的瑰寶，春節貼春聯是中華民族的傳統習俗，向海外華人 贈送春聯為新春增添了歡樂氣氛，也讓中華優秀文化走進紐約，走向世界。

據他介紹，活動現場將會擺放十張桌子，每位書法家一張，寫好晾乾後民眾就可以將名家的書法作品帶回家。除了贈送春聯之外，現場也會舉辦春聯展覽。

包括于金山在內，國際媽祖文化交流會會長伍興邦、美國中國書法家協會主席李兆銀以及黃春雲、李春華、張軍、林金泉、武福生、余天驥、鄭子團、劉劍塵等十多位書畫家會當場揮毫潑墨，以真、草、隸、篆、行等多種字體書寫春聯，回饋社區。

李兆銀介紹，每年的臘月24日是「中國書法日」，今年活動主題是「讓書法回華人的家」。十位書法家準備了500多幅春聯免費贈與民眾，以此弘揚中華傳統文化，打造紐約文化品牌。這樣的活動他一直積極參與，今年已是第17個年頭。

本次活動由紐約東華協會、美國中國書法家協會、民主黨 65D區領袖於金山服務處、國際海峽媽祖文化交流會、必達.白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)等機構共同舉辦。