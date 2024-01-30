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上海評彈團來美文化交流賀新春 紐約2╱4首演

記者鄭怡嫣╱紐約報導
多家華人藝文團體及江浙滬僑團宣布，「龍騰四海賀新春」上海評彈團赴美藝術交流活動，將於2月4日(周日)在紐約法拉盛展開首場演出。(記者鄭怡嫣╱攝影)
多家華人藝文團體及江浙滬僑團宣布，「龍騰四海賀新春」上海評彈團赴美藝術交流活動，將於2月4日(周日)在紐約法拉盛展開首場演出。(記者鄭怡嫣╱攝影)

多家華人藝文團體及江浙滬僑團宣布，「龍騰四海賀新春」上海評彈團赴美藝術交流活動，將於2月4日(周日)在紐約法拉盛展開首場演出，十位評彈藝術家屆時將帶來各種流派的代表作品，根據熱播電視劇「繁花」改編的「繁花·至真園」，也將在紐約進行全球首演。

聯合主辦方紐約華美藝術團團長張慧珠介紹，評彈又稱蘇州評彈、說書或南詞，是一門古老、優美的傳統說唱藝術。上海評彈團建於1951年，是評彈界首個國家劇團，也是目前最具實力的評彈演出團體之一，此次由團長、中國曲藝家協會理事高博文帶領上海評彈團赴美，將包括高博文、吳向雋、姜嘯博、黃海華、陸嘉瑋、周慧、陶鶯蕓七位中國國家一級演員等。

共同承辦方紐約紹興同鄉會會長賞潔民表示，演出除了包括評話「水滸」和彈詞「玉蜻蜓」、「隋唐」、「長生殿」等膾炙人口的傳統保留劇目外，還有現代題材的吟唱，特別是根據電視劇「繁花」改編、由高博文及熱播電視劇「繁花」中扮演蘇州小阿嫂的上海美女朱琳參演的蘇州評彈「繁花·至真園」，也將在紐約進行全球首演，用吳儂軟浯向紐約華人華僑拜年。

「龍騰四海賀新春」由紐約華美藝術團、美中文化藝術交流中心、聯合國中國書會、華美協進社·華美人文學會聯合主辦，並由美國紹興同鄉會、上海聯誼會、上海同鄉會三方共同承辦。梨園社創始人虞文輝、上海同鄉會會長沈珺、上海總商會共同主席吳愷等出席致詞。

演出將於2月4日下午1時至3時間，在法拉盛市政廳劇場演出，地址為北方大道137-35號。有意購票者請致電(718)415-1715。

繁花 法拉盛 華人

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