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國際青少年聯合會春晚 2/3布碌崙免費入場

記者顏潔恩／紐約報導
由國際青少年聯合會主辦的華人春節晚會，定於2月3日在布碌崙班森賀96初中舉行。(記者顏潔恩／攝影)
由國際青少年聯合會主辦的華人春節晚會，定於2月3日在布碌崙班森賀96初中舉行。(記者顏潔恩／攝影)

由國際青少年聯合會(IYF)主辦的華人春節晚會，定於2月3日(周六)在布碌崙(布魯克林)班森賀96初中的塞斯露學校(Seth Low)禮堂舉行，多個享譽盛名的文藝團體、由青少年組成的舞蹈團將帶來各類精采演出，通過舞蹈和音樂展現活力；該晚會為公益活動，民眾可聯繫獲得免費門票。

本次晚會的主題為「喜樂盼望迎新春」，特邀曾榮獲國際文化節金獎的Memphis Belle舞蹈團、活躍於紐約的向日葵舞蹈學校、Hello Dance Crew等藝術團帶來表演，此外當晚活動也包括樂器演奏、新年祝賀、以及幸運抽獎環節，現場座位可容納約680人。

主辦方指出，希望通過文娛活動，提高華社對身心健康的關注，同時為當地家庭帶來正能量，呼籲當地的華人家庭踴躍出席；該活動也受到州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡辦公室的支持。

以關注青少年心理健康為宗旨，IYF布碌崙支部部長周虹越說，自去年在戴克高地辦第一屆春節晚會後，獲得社區的正面反饋，還有人送來感謝信，表示很享受這些具有青春活力的表演，令他們感到欣慰；以致於今年除在布碌崙外，還擴展至皇后區法拉盛、費城、洛杉磯、以及加拿大舉辦活動，將來也會繼續擴大規模和影響力，令更多人能夠欣賞表演。

布碌崙春節晚會將於2月3日(周六)上午11時，在96初中禮堂舉行，地址布碌崙P大道99號；入場免費，但需持票入場，先到先坐，詳情可加微信304159282、或撥電至(347) 875-6646、(631) 535-1169洽詢。

布碌崙 華人 微信

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