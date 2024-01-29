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裔市議員遭攔停 警：車窗顏色太深

記者許君達╱紐約報導
市議員薩拉姆近日在曼哈頓駕車時遭警員攔停，引發爭議。薩拉姆曾因一次著名冤案而遭遇多年牢獄之災，他堅定支持警方執法增加透明度，避免特定族裔人群遭遇不公正對待。(美聯社)
市議員薩拉姆近日在曼哈頓駕車時遭警員攔停，引發爭議。薩拉姆曾因一次著名冤案而遭遇多年牢獄之災，他堅定支持警方執法增加透明度，避免特定族裔人群遭遇不公正對待。(美聯社)

在市議會即將對市長否決「攔停次數法案」進行推翻投票之前，非洲裔市議員薩拉姆(Yusef Salaam)稱自己在正常行駛時遭到警察攔停，且當時警察並未告知攔停他的原因，但市警公布的錄像否認了他的說法。

薩拉姆表示，27日下午他在曼哈頓125街靠近第十二大道附近的地方開車時，被警察攔下，當他向警員表明市議員身分並詢問攔停的原因後，警員隨即離開，不再追究，但也沒有回答問題。

警察的隨身錄影紀錄與薩拉姆的說法略有出入。錄影顯示，薩拉姆當時並未詢問被攔停的原因，而在薩拉姆表明身分後，雙方進行了簡短且日常的寒暄，警察便迅速離開。

紐約市警(NYPD)隨後在自己的X(原名推特)帳號上發布了這段錄影，並將依法填寫的車輛攔截報告連同一份聲明共同發布。聲明中稱，薩拉姆的車擁有喬治亞州車牌，而攔停他的原因是車窗顏色太深，有違反紐約本地法律的嫌疑。市警高度讚揚了當事警員，稱他「禮貌、專業、尊重他人，並且恰當地使用了自由裁量權，使市議員能夠完成公務。」

薩拉姆表示，這次遭到攔截的經歷更加凸顯了警方所有攔截調查透明化的必要性，因為缺乏透明度會導致因種族相貌而發生的各類違憲攔截行為，且無法得到有效的報告。他此前就透露，會支持推翻市長亞當斯(Eric Adams)對「攔停次數法案」的否決。

薩拉姆15歲時曾在轟動一時的「中央公園五人幫」案中被錯誤地指控攻擊和性侵一名白人女性且被定罪，在遭遇了七年冤獄後才重獲自由。薩拉姆表示，作為紐約人，必須理解警察的艱巨任務，同時也需要知道那些遭受不公正攔截者的經歷。

亞當斯 喬治亞州 紐約市

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