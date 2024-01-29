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亞當斯攜市議員隨警巡邏 體驗警察執法

記者許君達╱紐約報導
亞當斯邀請多名市議員共同體驗警方日常巡邏，呼籲他們不要推翻針對「攔停次數法案」的否決。(市府提供)
亞當斯邀請多名市議員共同體驗警方日常巡邏，呼籲他們不要推翻針對「攔停次數法案」的否決。(市府提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前邀至少八名市議員共同參加了一場街頭巡邏活動，體驗警察的日常工作以及被他否決的「攔停次數法案」可能會對警方正常工作造成的影響。市議會將於30日(周二)對否決案進行表決投票，以決定是否要推翻市長的決定，繼續堅持立法。

體驗活動的巡邏路線涵蓋了曼哈頓北部哈林區(Harlem)和布朗士區。過程中，巡邏警員接報前往調查一起搶劫案件，身著防彈衣的議員則跟隨巡警前往事發現場勘查情況並詢問目擊者。在過程中，市警助理局長多特里(Kaz Daughtry)告訴議員，警察在調查過程中只要詢問目擊者看到了什麼，就可能觸法法案要求，影響正常工作。亞當斯則表示，在巡邏過程中，警察一直都在問問題，這對工作非常重要，然而新法可能讓警察為了避免繁重的文書工作而在執行任務時偷懶。

當晚應邀參與活動的議員來自兩黨，民主黨議員漢克斯(Kamillah Hanks)表示「大開眼界」，同為民主黨的莫亞(Francisco Moya)表示，在做出重大決定之前，我們都應該看看雙方的意見。不過，所有支持「攔停次數法案」以及表示反對市長否決的市議員無一人參加本次活動。原本表示接受市長邀請的非洲裔議員薩拉姆(Yusef Salaam)在前一天遭遇警察攔停後，退出了活動。

市議會非洲裔、西語裔和亞裔黨團的十餘名成員此前曾發布聲明，表明他們不會接受市長的邀請，而議長歐德思(Adrienne Adams)則多次指責亞當斯對該法案進行的誤導宣傳，並宣布將於30日審議和推翻市長的否決案。

曾任市警總局局長的布拉頓(Bill Bratton)指責「攔停次數法案」「愚蠢」，而市議長歐德思支持該法案，是為了削弱市長的地位，「自己奪取市政廳」。

旨在檢討警察暴力的「警察改革社區聯盟」(Communities United for Police Reform)則在公開信中將亞當斯的舉動描述為「明顯的公關噱頭」，稱參與巡邏的警官都是由亞當斯欽點的，旨在誤導公眾對於「攔停次數法案」的認識、抹黑市議會進行的常識性立法。

亞當斯 民主黨 布朗士

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