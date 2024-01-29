蘇奧齊貝賽華人見面會 多民代到場支持

蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)於28日在貝賽舉辦華人 見面會，表達對華人需求的關心，呼籲華人積極投票；眾多民代現身支持，表示此次激烈選舉中，華人選民的選票非常重要。

第三選區國會眾議員選舉定於2月13日(周二)舉辦特別選舉，當選者將可承接桑托斯剩餘的任期直至今年底。民主黨及共和黨分別提名蘇奧齊及費麗(Mazi Melesa Pilip)參選。

蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔 和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。他強調，自己經驗豐富，曾任長島 納蘇郡長，並且在2016年至2022年，擔任第三選區的國會眾議員。

蘇奧齊表示，會密切關注公共安全、教育、高稅收、無證移民等華人關心的問題，他最後還用中文和在場華人說道，「請投一票」，獲得現場歡呼和鼓掌。

蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。(記者高雲兒／攝影)

出席的眾多亞裔民選官員也紛紛表達對蘇奧齊的支持。市議員李琳達說，該選區約有4萬4000名亞裔選民，所以亞裔的選票至關重要，可能是扭轉局面的關鍵；市議員莊文怡表示，要支持對華人社區重視的人，這樣華人的聲音才能被帶到國會 ；市議員黃敏儀表示蘇奧齊經驗豐富，呼籲華人和身邊朋友多多宣傳和投票。

國會議員孟昭文表示，蘇奧齊一直以來都是華裔社區的堅定支持者，他關心仇亞犯罪問題，也支持推廣農曆新年，「我們要支持了解我們社區需要的人，另外一位(候選人)都不和我們聚在一起聊天，她怎麼知道我們的需要。」 紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需求的關心。(記者高雲兒／攝影) 紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)於28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需求的關心。(記者高雲兒／攝影)

華人選民徐朱留弟表達對蘇奧齊的支持，她說，自己居住在長島的四個兒子曾表示，在任何一個活動都能看到蘇奧齊，「所以說他非常盡職，而且他知道我們的困難和需要在哪裡」。