我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

蘇奧齊貝賽華人見面會 多民代到場支持

記者高雲兒╱紐約報導
蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。(記者高雲兒╱攝影)
蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)於28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需求的關心，呼籲華人積極投票；眾多民代現身支持，表示此次激烈選舉中，華人選民的選票非常重要。

第三選區國會眾議員選舉定於2月13日(周二)舉辦特別選舉，當選者將可承接桑托斯剩餘的任期直至今年底。民主黨及共和黨分別提名蘇奧齊及費麗(Mazi Melesa Pilip)參選。

蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。他強調，自己經驗豐富，曾任長島納蘇郡長，並且在2016年至2022年，擔任第三選區的國會眾議員。

蘇奧齊表示，會密切關注公共安全、教育、高稅收、無證移民等華人關心的問題，他最後還用中文和在場華人說道，「請投一票」，獲得現場歡呼和鼓掌。

蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，...
蘇奧齊28日表示，這將是一場艱難的選舉，「我知道許多亞裔和華裔對民主黨都很擔心，十分了解」。(記者高雲兒／攝影)

出席的眾多亞裔民選官員也紛紛表達對蘇奧齊的支持。市議員李琳達說，該選區約有4萬4000名亞裔選民，所以亞裔的選票至關重要，可能是扭轉局面的關鍵；市議員莊文怡表示，要支持對華人社區重視的人，這樣華人的聲音才能被帶到國會 ；市議員黃敏儀表示蘇奧齊經驗豐富，呼籲華人和身邊朋友多多宣傳和投票。

國會議員孟昭文表示，蘇奧齊一直以來都是華裔社區的堅定支持者，他關心仇亞犯罪問題，也支持推廣農曆新年，「我們要支持了解我們社區需要的人，另外一位(候選人)都不和我們聚在一起聊天，她怎麼知道我們的需要。」

紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需...
紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需求的關心。(記者高雲兒／攝影)
紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)於28日在貝賽舉...
紐約第三選區國會眾議員民主黨候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)於28日在貝賽舉辦華人見面會，表達對華人需求的關心。(記者高雲兒／攝影)

華人選民徐朱留弟表達對蘇奧齊的支持，她說，自己居住在長島的四個兒子曾表示，在任何一個活動都能看到蘇奧齊，「所以說他非常盡職，而且他知道我們的困難和需要在哪裡」。

第三國會選區包括皇后區東北與長島納蘇郡北岸，共和黨羅曼(Ed Romaine)最近就職長島薩福克郡(Suffolk County)郡長，標誌長島正繼續轉紅；據了解，民主黨將在此次特殊選舉競選中投入大量資金，以在大選前減緩共和黨的勢頭。

蘇奧齊品嚐點心。(記者高雲兒／攝影)
蘇奧齊品嚐點心。(記者高雲兒／攝影)

華人 長島 亞裔

上一則

近期活動

下一則

慈濟歲末祝福 辦蔬食園遊會

延伸閱讀

3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢

3總統史無前例合體 拜登將擬邀歐巴馬、柯林頓同台造勢
共和黨對國土安全部長梅奧卡斯提出彈劾指控

共和黨對國土安全部長梅奧卡斯提出彈劾指控
批國會邊界磋商 川普：爛協議比沒協議更糟

批國會邊界磋商 川普：爛協議比沒協議更糟
長島男子家藏百隻奇珍異獸 被舉報後遭沒收

長島男子家藏百隻奇珍異獸 被舉報後遭沒收

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

2024-01-27 11:33

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲