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慈濟歲末祝福 辦蔬食園遊會

記者鄭怡嫣╱紐約報導
慈濟基金會紐約分會28日在法拉盛舉辦遊園會及歲末祝福活動，400多位民眾參與。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
慈濟基金會紐約分會28日在法拉盛舉辦遊園會及歲末祝福活動，400多位民眾參與。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

慈濟基金會紐約分會28日在法拉盛舉辦遊園會及歲末祝福活動，吸引400多位民眾到場參與，現場有文藝表演並設文化及蔬食攤位，與會者們虔誠點傳心燈，共迎農曆新年並祈求天下無災無難。

慈濟紐約分會行政組程中式介紹，迎新活動此前已暫停三年，去年為疫後首次與社區大眾重聚，今年則為民眾帶來手語表演、點傳心燈、個案分享等活動，而慈濟證嚴上人每逢歲末，都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時與有緣人分享，此次紐約場的每個紅包也都由志工親手趕製，以對社區長期的善心大德表示感恩，並與法拉盛的民眾與華人同胞拜個早年，祈求天下無災無難。

年過六旬朝鮮族的吳先生，也在活動上借視頻分享了他的故事：當時他伴有肝病及內分泌等病症，在家中無法動作，慈濟志工收到訊息後來到他的公寓大門門口，他將鑰匙從公寓中丟下，志工們在開門後，則第一時間將他從至急診室救命。此後，為緩解他出院後在家中休養的鬱悶情緒，吳先生也應邀參與他們的活動，製作並分裝泡菜義賣。目前，他則在他們的中央廚房幫忙，為有需要的社區長者提供熱食，回饋社區。

當日在春節蔬食園遊會上，還設有不少美食攤位，提供中國各地方風味的素食年菜，並由與會大眾現場票選金牌主廚，義賣所得將全數納入慈濟基金會紐約分會善款，環保護生、捐款行善。此外，現場還設有中華童玩、趣味造型拍照、春聯製作及書法揮毫等中華民俗攤位，年味十足。

州參議員劉醇逸、紐約市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、紐約華僑文教中心主任陳永豐等出席了此次活動。

慈濟基金會紐約分會28日在法拉盛舉辦遊園會及歲末祝福活動，400多位民眾參與，圖...
慈濟基金會紐約分會28日在法拉盛舉辦遊園會及歲末祝福活動，400多位民眾參與，圖為主辦方為與會者們點傳心燈。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 亞裔 紐約市

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