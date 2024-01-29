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州議會零售業安全法 華人商家反應不一

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛中美超市吳經理表示，他們最近深受扒竊之苦，幾乎每天都會發生失竊事件。 (記者高雲兒／攝影)
法拉盛中美超市吳經理表示，他們最近深受扒竊之苦，幾乎每天都會發生失竊事件。 (記者高雲兒／攝影)

由於紐約市零售盜竊現象屢見不鮮，皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)最近提出「零售業安全法」（Retail Worker Safety Act），強制要求商家自行聘請保安、加裝警鈴，以及加強監控措施。對於這一提案，華人商家反應不一，並表示實施需要政府的支持。

新提案的具體要求為，零售業主需要自行評估店內的暴力犯罪風險；安裝更好的戶外照明和加密保險箱；對員工做好安全培訓；曾遭受過扒手盜竊的店家，必須聘請保安；擁有50名及以上員工的店家，必須安裝警鈴；商家還須記錄和報告店內發生的暴力違法事件。

法拉盛中美超市吳經理表示這是個好主意，因為他們最近深受扒竊之苦，幾乎每天都會發生失竊事件，「我們現在裝了監控，也不可能過每時每刻看著的，沒人盯著就可能會被偷」；他舉例有一位越南裔常來超市偷西洋參，「而且不是一盒一盒拿，是幾十盒偷走」。但他也拿此人沒有辦法，只能打印了竊賊照片貼在超市門口。

吳經理坦言全套安保系統和雇用保安是所有商家都考慮過的，「但是費用太高了，一個月至少多花8000塊錢」；他表示，如果政府實施相關措施，最好能提供財政支持，他作為商家會積極配合。

貝賽經營萬華超市的李經理則認為，該提案對於偷竊情況不嚴重的超市可能不夠合理，「因為我們超市的偷竊狀況不是很嚴重，就是幾個未成年人來偷竊，暫時不需要請保安」。

法拉盛的新隆興超市則早在今年初已經雇用了保安，超市的兩個出入口都有保安會要求查看顧客的小票；超市經理表示，此舉實施之後，偷竊情況好了不少，也對該提案表示支持；至於費用的問題，他不是很清楚。

在新隆興超市購物的王女士對此舉表示理解，「小偷太多，超市也是沒辦法的辦法」。

法拉盛的新隆興超市則早在今年初已經雇用了保安，超市的兩個出入口都有保安會要求查看...
法拉盛的新隆興超市則早在今年初已經雇用了保安，超市的兩個出入口都有保安會要求查看顧客的小票。(記者高雲兒／攝影)

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