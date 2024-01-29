皇后區報刊亭 開出勁球2等獎

1月27日的勁球二等獎彩票在皇后區森林山丘71大道107-36號的Pramukh 71 Inc.報刊亭售出，獎金為100萬元。(取自谷歌地圖)

紐約州 樂透局(New York Lottery)28日宣布，1月27日的勁球 (Powerball)二等獎彩票在皇后區森林山丘(Forest Hills)71大道107-36號的Pramukh 71 Inc.報刊亭售出。中獎號碼為白球7、38、65、66、68，以及勁球特別號碼21，獎金為100萬元。

勁球彩票每張售價兩元。中獎號碼從1至69的範圍內抽出，勁球號碼則從1至26的另一組數字中抽出。要贏得頭獎，玩家必須匹配所有五個白球和紅色勁球號碼，順序不限。

根據多州彩票協會的數據，贏得勁球頭獎的機率是2.922億分之一。一周七天均可購買，購票截止時間為開獎之夜的10時。開獎時間為每周一、三和六的晚上11時，紐約彩票局建議玩家提早購票，以避免排隊。下一期開獎的獎金預計將升至1億7400萬元，如選擇一次領完獎金，中獎人可以拿到8390萬元現金。

本月初，2024年第一個勁球(Powerball)大獎彩券由密西根州大布蘭克市(Grand Blanc)的一家超市「食物城堡」(Food Castle)售出，頭彩獎金高達8億4200萬元，名列勁球史上第五高。

根據勁球紀錄，2023年的最大彩券頭獎17億6500萬元，是在10月11日於加州 售出，第二高額的頭彩10億8000萬元在7月19日同樣在加州售出。勁球頭彩有史以來最高的獎金出現在2022年11月7日，獎金總額達20億400萬。

同時，在周六晚間的TAKE 5開獎中，位於布碌崙(布魯克林)的Parkside Deli & Grocery售出了價值3萬5983.5元的頭獎彩票。中獎號碼為11、25、33、38和39。Take 5贏得頭獎的機率為57萬5757分之一，但總體中獎機率為8.77分之一。

玩家可透過州樂透局的應用程式查看他們的彩票。彩票獎金的領取期限為開獎日期起一年內。紐約州樂透局是北美最大、營利最高的彩票機構，2022至2023年度為紐約州的教育事業貢獻了10億元。